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北富銀「苗栗分行」開幕！強化銀證合作 深耕在地金融

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為強化在地經營，完整分行據點布局，台北富邦銀行前進苗栗市新設「苗栗分行」，13日正式開幕，期望以嶄新空間和多元商品服務，結合與富邦證券共址經營的便利性，為民眾帶來更優質的綜合金融體驗。

北富銀表示，苗栗市作為苗栗縣的縣治所在地，市內人口稠密，在財富管理及消費金融業務方面，發展潛力可期。此次新設苗栗分行，能深入當地生活圈，探索在地金融需求，協助客戶完善資產規劃與風險控管，以實現財富的穩健增長。同時，富邦證券苗栗分公司也計劃同步搬遷至新址，進一步強化銀證合作效益，透過一站式、多元化的金融解決方案，滿足大眾在證券交易、資產配置、理財規劃等多方面的需求。

為落實公平待客精神，提供長者及行動不便客戶一個友善便利的無障礙空間，苗栗分行不僅增設電梯，方便客戶到不同樓層洽辦業務，更全面降低櫃檯高度，客戶可以輕鬆就座辦理業務，大幅增加服務舒適度。北富銀財富管理總處總處長吳薏菱表示，此次苗栗分行首開全行先例，全面降低櫃檯高度，再巧妙搭配玻璃隔板設計，既可保障服務過程中的安全性，又能兼顧高齡化趨勢下客戶對服務的實際需求，帶給客戶更舒適貼心的服務感受。

為慶祝苗栗分行開幕，北富銀推出豐富的客戶回饋活動，從即日起至6月30日止，臨櫃申購單筆基金或海外債券，可享手續費3折優惠；完成保單健康檢查，可獲贈手提肩背保冷袋；若升級理財會員，還有機會把行李箱及高級餐具組等豐富禮品帶回家，數量有限送完為止，歡迎民眾蒞臨苗栗分行，親自感受北富銀貼心的卓越服務。

展望未來，北富銀將秉持金融友善理念，積極發揮金融專業能力，持續提升服務品質，以優質多元的金融商品與服務，全方位滿足不同客群需求，成為企業和民眾最值得信賴的金融夥伴。

北富銀 台北富邦銀行 財富管理

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