台大名譽教授林建甫：楊金龍「一次到位」 匯率速升反而替全民省錢

近期新台幣匯率強勢升值，引發市場高度關注。針對央行此波快速調整匯率的作法，引來部分企業對出口競爭力的疑慮。

台大經濟系名譽教授林建甫13日表示，從總體經濟與市場秩序角度觀察，中央銀行總裁楊金龍此舉可視為「一次到位」的策略性操作，有效遏止短期套利資金進出，減少後續匯率波動，實際上是為全體經濟體節省成本、維穩市場秩序。

面對國際美元走弱與熱錢回流壓力升高，新台幣短時間內大幅升值，在過去曾讓投資與出口企業措手不及。此次央行選擇以較快節奏讓匯價反映市場動能，儘管初期壓力集中，但也避免了熱錢趁勢套利、推升金融市場不穩的情況發生。

林建甫認為，央行若採「緩升」策略，反而容易吸引投機性資金湧入，賺取短期匯差與利差，對長期經濟發展不利。相較之下，此次「速升」一方面展現政策決心，另一方面也讓企業與投資人提早面對匯率現實，有利調整營運與避險策略。

楊金龍總裁過去以來一直強調，央行匯率政策的核心在於「穩定金融與經濟發展」，並非刻意操作貶值或升值方向。

林建甫強調，此次讓新台幣快速升值，是在市場壓力明顯、資金流動劇烈的情況下所採取的精準應對。從政策目標來看，此舉避免了分批升值造成的波段炒作與不確定性，更替市場省下潛在成本。

林建甫今天出席北威舉辦的「川普關稅戰因應策略」論壇 ，發表上述觀點。