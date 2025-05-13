富蘭克林首度參與白沙屯媽祖進香 與富同行神隊友

來回跨越逾300公里的距離，粉紅超跑-白沙屯媽祖在5月11日母親節回鑾安座，宣告為期十天九夜的進香之行圓滿落幕。富蘭克林證券投顧今(2025)年首度參與盛會，和線上線下超過百萬的信眾們，同霑媽祖恩澤，並期許秉持初衷與專業，成為每位投資人的理財最佳神隊友，在投資理財的道路上，繼續與富同行。

以良善的力量為號召，白沙屯媽祖從地方村里的後盾，發展成為國家級信仰重要指標，近年來的進香活動，信眾與民眾趨之若鶩，每一個「勇」腳們透過徒步與生長的土地深化連結，也傳遞踏實的台灣精神，儘管白沙屯媽祖此行路線伴隨著動人的驚喜和驚奇，但間接引導參與的信眾和民眾理解變化與接受考驗，腳踏實地還是能圓滿完成巡禮。

富蘭克林證券投顧表示，投資理財的過程，也不乏意外插曲導致市場起伏，此時亦需要平常心、理性以對，方能朝目標前去不迷失方向，就像正信的宗教會帶來心靈的富足、安定社會，透過推展正確的共同基金理財、專業的諮詢服務，不必過於擔憂市場短期的不確定性，一步一腳印，上天不會辜負正向勤奮的人，扎實穩健的累積，期待逐步實現財富自由。

富蘭克林在台灣深耕基金理財領域，超過30年的時光，即便是在現今網路發達、資訊多樣的時代，仍堅持深入城市鄉鎮舉辦大大小小的理財說明會、講座，與投資人面對面，傳遞基金理財簡單、穩健與均衡的好處，鼓勵投資人儘早開始理財，無論是定期定額勤投資、單筆佈局長期堅持，假以時光調和，將有所收獲。

今年的瘋媽祖季節，富蘭克林從「富蘭克林國民的基金」品牌精神出發，依循「國民理財從富蘭克林開始」的主軸，參與大甲媽祖遶境與粉紅超跑白沙屯媽祖進香直播，一系列線上線下虛實整合應援活動，和廣大富蘭克林之友同沐恩澤、豐富生活視野，更邀請投資人持續關注富蘭克林或是主動洽詢預約專屬小型投資理財講座，一起打造富足的未來。