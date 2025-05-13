兆豐證券參與兒童手語圖卡公益拍攝 呼籲友善金融、金融防詐

為響應友善金融、打造多元溝通環境，兆豐證券於5月10日受邀參與由台灣手語翻譯協會主辦「兒童手語圖卡拍攝公益活動」，以實際行動支持聽障家庭、推廣手語教育，同時結合防詐宣導，展現企業對弱勢族群的關懷。

兆豐證券董事長陳佩君表示，公司長期關注不同族群的需求，持續在客戶服務流程及社會共榮行動體現多元、平等和包容，實踐普惠金融的價值，這次支持圖卡拍攝活動，不僅是為推廣手語教育盡一份心力，也希望促進大眾關注聽障族群需求與權益。總經理吳明宗表示，兆豐證券持續推動「友善金融」，期盼每一位有理財需求的朋友都能享有公平、清楚、安心的金融服務，面對近期金融詐騙事件頻傳，公司也結合公益團體共同宣導防詐觀念。

兆豐證券總經理吳明宗及台灣手語翻譯協會名譽理事長魏如君一起教學「小心詐騙」的手語動作，帶動現場孩童與家長一同用手語比出「小心詐騙」，提醒民眾提高警覺、防範詐騙，現場氣氛溫馨且富教育意義。

這次圖卡拍攝共邀請34位來自聽障家庭的孩童，共同參與拍攝生活常用的100種手語詞彙，透過孩子們一雙雙的小手，傳遞手語學習的樂趣與重要性，鼓勵社會大眾理解與接納手語文化，讓愛與溝通無障礙。

魏如君表示，協會推動親子手語教育已邁入第八年，持續倡導「快樂學手語、溝通零距離」的理念，期望培養孩子多元的語言能力，並形塑更包容與友善的社會溝通環境。

兆豐證券也特別準備由唐氏症基金會唐寶寶親手製作的香皂，致贈與參與孩童與現場來賓，傳遞企業的溫暖與祝福。兆豐證券強調，未來將持續落實企業社會責任，從日常關懷出發，透過多元的公益參與，推動金融平權，陪伴更多族群安心前行，讓金融成為社會溫暖且安定的力量。