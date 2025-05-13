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中鼎暫停交易 下午四點重訊再度親上火線說明

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中鼎董事長楊宗興。記者蘇健忠／攝影
中鼎董事長楊宗興。記者蘇健忠／攝影

中鼎集團（9933）13日有重訊公布，因此暫停交易；中鼎表示，將在下午四點在證交所舉行重大訊息記者會，會中將公布首季財報。

4月中鼎公告赴美投資BKRF工程案踩雷，股價暴跌，隨後在公司啟動私募、股利調整兩大案後，隔日股價隨即漲停；5月12日中鼎股價收在29.35元，盤中最高攻上29.7元。

法人認為，中鼎4月下旬公告3月營運自結數、單月呈現虧損，雖是中鼎為投資BKRF工程案先預作管控、率先自發性先行提列損失，公司自結首季稅後純益0.12元，每股純益0.02元。

不過，法人推測，中鼎下午舉行重訊記者會，可能是因中鼎首季季報認列方式與會計師認定不同，進而可能產生首季季報從自結數「盈轉虧」，以致中鼎13日需暫停交易、並舉行記者會公開說明首季季報內容。

中鼎4月時表示，因赴美投資BKRF工程案踩雷，股價暴跌，隨後在公司啟動私募、股利調整兩大案後，23日股價漲停28.2元作收；惟因中鼎股價暴漲暴跌，應證交所要求公告最新財務狀況。

中鼎表示，為投資BKRF工程案先預作管控，3月財報已先自發性先行提列損失，未來BKRF營運有金流還款，中鼎可望適時回沖款項，惟回沖金額由會計師評估、認定為準。

據中鼎4月24日公告，公司自結3月營運自結數，3月營收達88.01億元、年減24.02%，稅前虧損0.64億元、年減116.67%，稅後虧損約1.64億元、年減201.87%，每股淨虧0.2元、年減200%。

累計中鼎首季自結營收為223億元、年減23.8%，稅前盈餘6.94億元，稅後純益1.76億元，每股純益0.22元；其中前兩月營收達134.99億元，稅前盈餘6.3億元，稅後純益0.12元，每股純益0.02元。

中鼎

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