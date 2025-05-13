金研院調查：51%金融從業者認亞資中心政策能成功

為深入瞭解金融從業人員對政府推動「亞洲資產管理中心」政策的看法，台灣金融研訓院近日完成一項問卷調查。結果顯示，國內金融從業人員普遍高度關注此項政策，有65.3%的受訪者清楚政府正在推動打造「亞洲資產管理中心」政策，更有高達79.0%的受訪者表示支持此政策。關於受訪者對於推動此政策成功機會之看法，有17.7%表示無意見，而合計回答成功機會非常高（13.4%）與高（38.1%）比例達51.5%。

受訪者尤其關注推動永續綠色金融（61.8%）及放寬主動式ETF（47.3%）等具體措施，並認為便利的資金跨境流動（63.4%）與提供多樣化全球商品（63.2%）對推動亞洲資產管理中心政策最具助益，將有效推進政策目標達成。此外，高達65%的受訪者認為要成功發展亞洲資產管理中心，人才與專業職能(65.6%)最需強化，其次為政府效能與政策穩定性（59.1%）。

為協助金融機構發展業務，台灣金融研訓院整合國內外培訓資源，規劃「亞洲資產管理中心人才培育計畫」，針對不同年資與業務性質的從業人員，量身打造初階、進階與高階培訓課程。進階課程將自6月20日起與中華民國銀行公會共同開設，課程設計涵蓋六大核心模組，包括資產配置、高資產客戶服務、市場研究與商品開發、人工智慧與數據分析、風險管理以及法遵與法務等關鍵主題，全方位提升專業實務能力。

高階課程預計自7月起陸續展開，結合政府推動地方資產管理專區試辦業務契機，設計主題式深度培訓方案，課程內容聚焦於家族信託及家族辦公室、投資商品及傳承工具、稅務規劃等高資產客戶客製化服務之關鍵主題，同時提供金融機構量身訂製培訓服務，以培育具備國際視野及策略思維的高階專才。此外，為協助資產管理產業厚實人才庫，台灣金融研訓院與國際金融學院及多所大學合作初階課程，將培育人才的起點延伸至校園，提早為產業發展奠定基石。

金融研訓院表示，未來將持續深化產官學合作，進一步連結國際資源，積極提升金融人才專業能力與視野，協助金融機構強化競爭力，進而鞏固並加速台灣成為亞洲資產管理中心的政策目標落實，創造永續發展的新契機。