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金金併 惠譽：會增強市場地位並提升其系統重要性

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

金融業近期吹起整併風，惠譽信評表示，台灣民營銀行與金融控股公司的併購活動可能會增強其市場地位並提升其系統重要性。此外，隨著時間的推移，成功的整合與綜效亦可能對其信用體質產生正面影響。

台新金融控股股份有限公司（台新金，BBB/穩定）與新光金融控股股份有限公司的合併案獲主管機關核准後，惠譽於4月確認台新金的評等。此評等確認主要反映，惠譽預期集團的市場地位和跨售能力將會增強，儘管金控層級的普通股權益雙重槓桿比率仍較高。

此外，惠譽亦將台新國際商業銀行股份有限公司（BBB+/穩定）的政府支援評等從bbb- 調升至bbb+，原因在於其擴大的市場地位提升了其系統重要性。

個別併購交易對評等的影響將取決於合併個體的信用體質以及合併案對金控公司普通股權益雙重槓桿比率的影響。若民營銀行逐漸擴大其市占率並且增加其與集團內其他大型非銀行聯屬公司的複雜性，使其系統重要性提升，進而導致其獲得政府支援的可能性升高，則此民營銀行的政府支援評等可能被調升。

併購 台新金融控股 惠譽

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