透過多重資產基金 掌握台美雙星關鍵成長動能

4月全球股、債市同步震盪反映市場分析師對關稅衝擊通膨的各情境臆測，且即便對等關稅並未走向極端，其衝擊也將使美國年底通膨達4%水準，使聯準會貨幣政策將受制於通膨升溫而難以明快降息。在全球金融市場動盪與政策變數頻繁交錯的當下，投資人更傾向尋求具備風險控管能力、收益穩定且資產配置靈活的投資工具。

由於台灣擁有完整半導體供應鏈，為全球科技產業的重要支柱；美國則擁有全球最大經濟體規模與創新產業聚落，兩大市場在全球資本市場中具備舉足輕重的地位。富邦投信建議投資人可透過多重資產基金布局，聚焦台美雙星，掌握關鍵成長動能。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升表示，雖然川普日前宣布暫緩對75國實施對等關稅90天，市場緊張情緒略為緩解，但整體政策方向仍具高度不確定性。在短期策略方面，將聚焦於即將登場的美台企業財報季，觀察企業對關稅政策影響的回應與未來營運展望，進一步調整資產布局。

對於台股策略，薛博升指出，預期市場短期內對半導體關稅議題暫時抱持中性想法，將持續保持偏低持股水位，並分散持股，因應市場波動。美國持股方面，在波動度控管考量下保持低配，同時在風險指標偏空期間不主動提高持股，持股內容仍以龍頭科技股為主，並持續分散至軟體、醫藥類股。

此外，考量川普關稅政策仍具極大不確定性將造成市場動盪，因此投資布局偏保守操作，現金維持約20%水位，同時直接投資股票低於25%，作為調降風險之因應，同時，搭配整體息收的考量之下，維持收益資產一定配置比重。

至於台灣高股息資產，在殖利率回穩後，將逐步調升至中性配置，美國權利金策略則受惠於政策不確定性所帶來的波動性，基金維持中性水位，同時也支持基金配息能力；美國仍處降息循環，有利美國REITs評價回升，但短期與股市情緒連動性高，雖暫持偏低水位，但未來將聚焦資料中心、現代倉儲等新經濟REITs。

值得一提的是，基金亦積極配置美國特別股與債券資產。特別股方面，在4月股市回調期間價格保持穩健，持續保持偏多水位，配置持續以著重固定利率的金融特別股的ETF為主，並關注以非掛牌特別股持倉為主的特別股基金。美國債券配置上，有機會在未來較長的時間內受惠於美國降息循環，水位將保持偏多，因長端利率受市場情緒影響波動較大，存續期間暫中性操作，平均存續期間介於5~10年。