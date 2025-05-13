加速數位轉型 土地銀行首度舉辦AI應用競賽

為加速數位轉型與內部創新，深化AI應用於各項業務之能力，土銀近期首次舉辦「AI應用」競賽，本次活動由土銀董事長何英明發動，請總行各單位思考如何利用AI技術以優化服務並進行競賽，期許透過競賽凝聚土銀在創新應用上的堅定決心，更為提升競爭實力奠定重要基礎。

土銀「AI應用」競賽歷時5個月，共計25個隊伍報名參賽，經過內部評選，6個隊伍脫穎而出晉級決賽，並於8日舉辦決賽，由董事長、總經理及高階主管組成評審團，決賽隊伍提案內容涵蓋運用AI技術於程式開發、採購作業、信用評分、理財、客服、製作宣導影片等領域，透過簡報向評審團展現其創意設計與AI實際應用效益，獲得評審團及與會同仁的一致肯定。

何英明於賽前分享日常生活中運用AI的實際經驗，鼓勵同仁應善用工具提升工作效率。比賽結束後，隨即舉辦頒獎典禮，由何英明及總經理張志堅親自頒獎，現場氣氛熱烈，張志堅於頒獎前勉勵同仁將這些提案落地，將AI真正融入日常營運，攜手共同將土銀打造成一家更具智慧、更有溫度的金融機構。