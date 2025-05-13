新安東京海上意外傷害險 推「新快樂童年專案」

根據衛生福利部112年最新數據統計，1-14歲的孩童平均每日因意外傷害就醫近2千人。在全國兒童安全日（5/15）前夕，新安東京海上產險提醒家長們，平時除加強小孩對生活環境的警覺性與應變能力外，更不可或缺的是為小孩購買一張擁有足夠保障額度的傷害險保單。新安東京海上產險專為0~未滿15足歲的兒少規劃「新快樂童年專案」意外傷害險保單，保障內容涵蓋傷害失能、特定交通意外骨折、重大燒燙傷、燒燙傷皮膚移植手術等，以因應意外事故傷害帶來的龐大醫療費用之需求，減輕家長們的經濟負擔。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，15歲以下的孩童對環境充滿好奇心、有豐沛探索欲、超強活動力，發生突發意外傷害事故的機率也更高，如常見的交通意外事故、跌倒、燒燙傷、溺水等。尤其觀察到這個年齡的兒童骨骼正處於發展階段，很容易因為車禍意外而骨折受傷，新安東京海上產險身為家長堅實的後盾，將「特定交通意外事故骨折保險」納入「新快樂童年專案」保障範圍，當孩童(被保險人)因搭乘汽車、大眾運輸工具或被車輛碰撞而發生交通事故，經登記合格的醫院或診所診斷為骨折，且符合保單條款中骨折別項目表所列項目之一者，保險公司即會給付依骨折部位按比例乘以保額後之理賠金(最高10萬元)，而假若是骨折不需住院的情況，也可再依實際骨折部位申請「骨折未住院津貼」，為孩童打造雙重保障。

另外值得一提的是，針對重大燒燙傷更分別提供保額各高達200萬元的「重大燒燙傷保險金(分級給付)」與「燒燙傷皮膚移植手術保險金(分級給付)」，再加上「燒燙傷病房保險金(最高90日)」、「加護病房保險金(最高90日)」等，彌補了一般意外傷害險不足的缺口。除了這些多重保障內容外，新安東京海上產險建議同步再投保「傷害醫療保險金-實支實付型」、「意外傷害門診手術醫療慰問金保險」及「輔助器具費用保險金」3項商品，以新安東京海上產險「新快樂童年專案-B計畫」再附加此3項商品，年繳保費為NT$3,654元，等於每天只要10元就能讓孩童們的意外傷害醫療保障更加完善。