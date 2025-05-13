安達人壽推「68365」短碼簡訊 守護保戶資訊安全

為強化保戶在數位環境中的資訊安全與數位認知，安達人壽與電信業者合作，推出專屬短碼簡訊服務「68365」。未來安達人壽舉辦的活動中獎通知及禮品贈送都將透過此專屬代碼發送，幫助保戶快速辨識資訊真偽，有效防範不肖人士假借安達人壽名義進行詐騙。

安達人壽希望提供保戶更堅實的資訊安全，將針對保戶服務逐步推出「68365」短碼簡訊服務，其中「68」為金融機構專屬簡訊開頭認證碼，而「365」則象徵安達人壽365天全年無休，隨時提供貼心服務與陪伴。若收到來自「68365」的簡訊皆為安達人壽發送，可以安心點閱。如對內容有疑慮，仍可至安達人壽官網查詢。

安達人壽秉持公平待客精神，近年積極持續投入防詐宣導工作，除成立公司防詐小組外，並透過各項措施致力提升保戶防詐意識。自2024年10月起，安達人壽於每季的保戶季刊中，定期分享常見詐騙手法與應對策略，並且透過LINE官方帳號傳遞防詐資訊，同時，安達人壽在官方網站內設置「反詐宣導專區」及臨櫃服務據點設置防詐宣導立牌；此外在CSR合作夥伴 – 南投縣仁愛鄉松林部落的重點公共區域張貼防詐宣導海報，加強實體宣導的效果，在強化金融弱勢族群之認知同時，也戮力於改善金融數位認知落差。

鑑於詐騙案件層出不窮，且過去活動中獎類型的訊息通知，常被詐騙集團利用，成為誘騙手段，安達人壽期望加強民眾對詐騙手法的認識與了解，於大廳服務櫃台設置提醒告示，呼籲民眾在遇到不明貨到付款商品、電話告知銀行帳戶異常，或者加入投資族群等疑似詐騙案件手法時，應認知「防詐五不原則」之重要，具體如：不輕信陌生來電、不點擊未知連結、不聽信投資明牌、不輕易提供個人資料、不洩漏帳號密碼等，以增強防詐意識。

安達人壽將持續更新防詐內容與措施，致力打造值得信賴、安全至上的保險服務環境，全面守護保戶的財產與權益。