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2025年大專生證券菁英種子線上培育營 歡迎踴躍報名

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為培養年輕學子對證券與投資市場的正確認識，提升財商素養與實務能力，證券櫃檯買賣中心(Taipei Exchange)自97年起持續舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，至今邁入第18屆，深受學界與學生好評。2025年再度推出2025年「線上培育營」，歡迎全國大專院校學生踴躍參加！

該活動採線上學習結合實戰競賽方式，內容涵蓋理財觀念、投資策略及市場運作，並透過模擬投資操作強化應用能力。課程內容由專業講師與實務團隊設計，適合對投資理財有興趣的年輕朋友參與。

【活動資訊】

 報名期間：2025年5月13日至6月30日

 費用：全程免費

 參賽對象：全國大專院校學生（每隊3至5人）

 報名方式：由學校教師推薦或學生自組隊報名

 活動方式：完成線上課程後，繳交投資組合簡報影片參賽

 上傳指定網址參與競賽

【獎勵辦法】

 首獎：最高5萬元獎金及獎狀

 多項激勵措施：

- 早鳥全勤獎1,500元

- 入圍優秀獎6,000元

- 推薦指導獎3,000元

更多報名資訊請詳報名網址: https://ysseed.sfi.org.tw/或掃QR CODE

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