新台幣匯率4月狂升 六大壽險苦吞匯損

新台幣匯率4月狂飆1.165元，升幅高達3.64%，六大壽險苦吞匯損，4月合計大虧187億元，寫下近一年半最慘紀錄。

新台幣匯率暴力升值，六大壽險公司4月苦吞匯損、吃掉獲利，統計今年4月，六大壽險公司裡有五家虧損，僅凱基人壽表現一枝獨秀、帳上仍有獲利、稅後純益4.31億元。

南山人壽4月虧逾90億元，為最大苦主；南山人壽表示，受美國對關稅政策議題及投資市場波動影響，新台幣匯率急升不利匯兌損益，南山人壽今年4月稅後虧損高達90.9億元，今年前四月稅後純益僅剩31億元，每股純益（EPS）為0.21元。

南山人壽強調，整體財務狀況健全，清償能力高於法令規定，資金流動性無虞。但新台幣匯率短期波動幅度劇烈的情況較為罕見，壽險業的資產配置為長期的考量，南山人壽將持續關注金融市場變化，透過資產配置分散風險，在風險可控下保持彈性，依據市場狀況動態調整投資及避險策略，維持穩定的財務狀況。

國泰人壽4月稅後淨損25.7億元，累計稅後純益156.7億元。單月獲利下滑，主要反映台幣4月強升3.6%，致避險成本較高。4月初川普公布對等關稅內容超出市場預期，引發金融市場劇烈動盪，美元指數則跌破100價位，創近三年來低位，並推升非美貨幣表現，台幣兌美元單月大幅升值3.6%，致避險成本提高，但影響可控。今年以來國泰人壽即已密切關注國際金融形勢變化，機動調整外匯避險策略，包括預先拉高避險比例、調整替代避險配置，以審慎因應外匯波動風險，截至4月外匯價格變動準備金累積餘額仍逾300億元。

在資本方面，4月淨值比約8%，RBC比率亦遠高法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。面對外在政策及金融環境的高度不確定性，國泰人壽將積極應對形勢發展，靈活調整資產配置，並採取必要的因應作為風險控管措施，確保財務及清償能力穩健無虞。

富邦人壽4月稅後淨損24.1億元，主要受到美國關稅政策影響，致使全球金融市場產生劇烈變化，新台幣匯率強升產生兌換損失，累計前4月稅後純益249.5億元。本月主要投資收益來源是利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入及股票股利收入。

股市方面，4月份股市動盪激烈，台股部位小幅實現資本利得。債市方面，市場持續反映美國關稅政策帶來的影響，4月公債利率區間震盪。富邦人壽今年已把握利率高檔時機配置債券部位，以提高未來經常性收益利基，並保持充足流動性，以利於因應市況變化。

匯市方面，美國關稅政策造成資金自美元資產流出，美元兌主要貨幣走弱，加上國人海外投資贖回，以及出口商拋匯，以致4月美元兌台幣貶值3.51%，為因應金融市場波動，富邦人壽已透過提高傳統避險及一籃子避險比重，緩和匯率波動對損益之影響。由於美國政策不確定性仍高，後續將密切關注市場情況，動態調整避險部位，以妥善管理匯率風險。

新光人壽4月稅後淨損38.16億元，累計前四月稅後淨損148.69億元；台灣人壽4月稅後虧13.22億元，前四月稅後純益為42.77億元。

不只如此，六大壽險的外匯準備金4月大舉收回，導致今年前四月，僅國泰人壽較去年底提存增加29.9億元，富邦人壽、新光人壽（新制）、南山人壽、台灣人壽與凱基人壽（新制），累計收回125、108、55、6與94.6億元。