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財稅學者陳聽安辭世 享耆壽92歲

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導

國內財政圈耆老、財政部賦稅改革委員會主任委員、前考試委員、政大名譽教授陳聽安於五月十日辭世，享耆壽九十二歲。

陳聽安在學術與教育界，以其深厚的經濟學知識、豐富的教學經驗和對財政政策的深入研究而享有盛譽。學術生涯期間，主導了台灣財政與稅制的重要改革，並對台灣全民健保制度的規畫做出關鍵貢獻；他的學術著作和政策建議對台灣財政發展具有歷史意義。

陳聽安的影響不僅限於台灣，他多次參與國際學術交流，並為兩岸及香港的財經政策提供專業意見。

他的教誨與研究成果影響了整整一代財經專才與學者，並為台灣財政領域奠定堅實基礎。

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