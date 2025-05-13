台幣強升衝擊壽險業 蔡宏圖、蔡明忠說話了

台幣匯率大幅升值，市場關切對壽險公司財務的衝擊，國泰金控董事長蔡宏圖、富邦集團董事長蔡明忠昨雙雙對匯率問題發表看法。蔡宏圖說，雖然升值造成壽險公司的避險費用增加，但中長期來看沒有問題；蔡明忠則說，升值已減緩，希望這次對壽險業的傷害「就是這麼一拳」。

蔡宏圖和蔡明忠是堂兄弟，蔡家在國內的金融版圖各據一方，其中霖園集團以國泰金控為核心事業，由蔡宏圖主導，富邦集團的金融核心事業為富邦金控，富邦集團由蔡明忠掌舵、金控董事長則是弟弟蔡明興。蔡宏圖、蔡明忠昨天大方分享台幣升值對壽險業影響的看法。

蔡宏圖在出席台大「企業法制創新研究中心」開幕典禮暨國際論壇會前指出，國泰人壽一向有固定執行匯率避險，並會每月持續調整部位，另外也有準備金機制，可透過會計處理方式，降低市場劇烈變動對財報帶來的短期衝擊。他說，截至四月底，國壽淨值比約百分之八、資本適足率（ＲＢＣ）超過百分之三百，整體財務結構穩健，短期匯率波動可控。

蔡宏圖指出，壽險業長期以來都有避險，只是美國的對等關稅政策，加上台幣五月初強升讓避險費用提高，進出口商有營運疑慮都帶動股市波動。台幣兌美元匯率過去十多年都在廿七點五元至卅三元之間，這次範圍也沒超過，雖然短期的避險費用增加，但中長期來看沒有問題。此外，目前匯價仍在合理區間，不需過度解讀中短期波動。

蔡明忠則在出席亞太堅韌研究基金會國際論壇會後受訪指出，台幣匯率升值，在避險、換匯交易會增加很多，當然會給金融業更多手續費收入，形同天上掉下來的禮物，但整個金融動盪卻是對金融市場不好的，金融業最怕長期不穩定，其他產業也需要穩定的匯率環境。

他表示，台幣升值對壽險業的衝擊是必然的，並希望這次升值「對壽險業的傷害就是這麼一拳」。

蔡明忠說，台灣的外匯準備金制度就是為了讓壽險業在匯率變化時減少損失，但壽險業者面臨較大的風險，在於業者的資產與負債的存續期間錯配問題，由於業者持有的美元資產是長期的，短期的匯率影響應是暫時性的。