股匯債三重夾殺 壽險業4月慘虧近250億元

國內六大壽險公司昨公布四月損益，其中凱基人壽單月獲利四點三一億元，成為全台十多家壽險公司唯一單月獲利者，至於其他壽險公司全面虧損，又以南山人壽虧損九十點八九億元最多。

而受到四月股市震盪、台幣走強等因素影響，十四家金控四月營收數字都不好看，合計稅後淨利一八六點三一億元，較三月的三八六點一億元大減一九九點七九億元、減幅百分之五十一點七五；若與去年同期的五三九點二四億元相比，金額減少三五二點九三億元、衰退百分之六十五點四五。

而依照目前各壽險公司公布的虧損情況，四月全體壽險公司虧損接近二五○億元，等於吃掉第一季獲利八四九億元大約三成；相較於台幣四月升值百分之三點六，五月台幣匯價迄今升值百分之五點三，匯損吃掉獲利的情況恐更嚴重，除非台股在五月表現較佳，讓業者可以賣股變現，壽險業者五月的虧損恐高於四月。

台幣匯率昨因在美中貿易談判達成初步協議帶動美元指數走高，小貶○點八分，收在卅點三一六元。

中信、國泰、富邦、新光等金控旗下壽險子公司，四月分別虧損十三點二二億、廿五點七億、廿四點一億、卅八點一六億元；此外，南山人壽四月稅前虧損一一四點五三億元，稅後虧損九十點八九億元，影響所及，南山人壽第一季獲利原本超過一二○億元，但前四月累計獲利剩卅一點○三億元，ＥＰＳ為○點二一元。

至於其他的中小型壽險公司四月也全面虧損，第一金人壽、合庫人壽在介於損益兩平的邊緣，分別虧損八千九百萬元、一點三二億元；券商方面，受到川普對等關稅引發股災衝擊，只有九家券商獲利，除了元大證券獲利仍有十四點二六億元之外，其他券商獲利僅剩個位數，居次的富邦證獲利三點一億元。

國內金融業在股匯債三重夾殺之下，四月獲利大受侵蝕，其中壽險業更是一片哀嚎。國泰、富邦、台灣等大型壽險指出，四月台幣匯價大升百分之三點六，造成避險成本高昂，是最主要導致虧損的原因；此外，四月初的股災導致鉅額評價損失，為虧損的另一原因。

一名業界高層指出，光是以去年大型壽險公司所持有台積電的均價來看，就有大量評價損失得提列，國泰、凱基、南山、新光持股台積電的成本約在九一五元、八○五元、九四五元、一○二五元，對照四月底的台積電股價，要提列的評價損失自不在話下。