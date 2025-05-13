新台幣匯率4月狂升 南山單月大虧90億

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

台幣匯率4月狂升1.165元，升幅高達3.64%，壽險業者成最大苦主之一；六大壽險公司獲利昨（12）日全數出爐，南山4月虧逾90億元。

新台幣匯率暴力升值，讓六大壽險公司4月獲利慘兮兮，六家裡高達五家虧損，僅凱基人壽表現一枝獨秀、帳上仍有獲利。

受美國對關稅政策議題及投資市場波動影響，新台幣匯率急升不利匯兌損益，南山人壽今年4月稅後虧損高達90.9億元，今年前四月稅後純益僅剩31億元，每股純益（EPS）為0.21元。

南山人壽昨日強調，整體財務狀況健全，清償能力高於法令規定，資金流動性無虞。但新台幣匯率短期波動幅度劇烈的情況較為罕見，壽險業的資產配置為長期的考量，南山人壽將持續關注金融市場變化，透過資產配置分散風險，在風險可控下保持彈性，依據市場狀況動態調整投資及避險策略，維持穩定的財務狀況。

不只如此，六大壽險的外匯準備金4月大舉收回，導致今年前四月，僅國泰人壽較去年底提存增加29.9億元，富邦人壽、新光人壽（新制）、南山人壽、台灣人壽與凱基人壽（新制），累計收回125、108、55、6與94.6億元。

台幣匯率 壽險公司

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