大和：新台幣短期恐升破28元

新台幣大幅升值，引關切。大和資本在「台灣策略快評」報告中指出，新台幣兌美元長期匯率仍有可能持穩在約30元，但新台幣短期升值將有利於加權指數走升。投資上，可低檔布局科技股、以銀行為主體的金控、內需消費股等。

大和資本認為，新台幣短期內升值壓力將持續，可能會突破2021年創下的28元前波高點，原因有二。一是台灣的壽險公司目前避險比率在70%，離2010年代初接近80%，仍有一段路要走。

第二，央行必須保持謹慎，以避免激怒川普認定台灣為匯率操縱國，尤其是在5月台灣與美國要進行貿易談判的情況下。

大和資本分析，在美中可能達成貿易協議情況下，市場對台灣資產樂觀情緒上升。

新台幣兌美元短線將升值至28元，雖將拖累上市櫃企業第2季獲利，但長期匯率仍有可能持穩在約30元。

大和資本指出，台積電等晶圓代工廠受到的衝擊較小，新台幣每升值1%，預估營業利益率下滑0.4個百分點，仍然可控。有三類族群第2季的獲利將大幅下滑，也就是毛利率只有5-6%的電子ODM廠、在匯率32.5元時接訂單的機械設備商、握有龐大部位美元資產的壽險公司。

根據歷史經驗，匯率上升雖將削弱台灣的出口競爭力，卻會吸引外資流入國內投資與進入股市，有利於加權指數走升。這從近期外資連續買超推升台股反彈已可見端倪。