金控雙雄：暴力升值影響暫時 壽險美元資產 中長期來看沒有問題

新台幣匯率5月初上演「暴力升值」戲碼，對壽險獲利造成衝擊，國泰金控董事長蔡宏圖、富邦集團董事長蔡明忠昨（12）日均認為，因壽險業持有的美元資產為長期資產，短期的匯率影響應為暫時性、中長期來看沒有問題。

蔡宏圖昨日出席台灣大學企業法制創新研究中心開幕儀式，並且在會前受訪時指出，過去十多年來，新台幣匯率都在27.5至33元之間，這次也沒有超過這個範圍，雖然這波升值造成壽險公司避險費用調高，但這只是一時的，中長期來看沒有問題。

蔡明忠昨日出席亞堅會論壇，會後接受訪問時表示，新台幣匯率強升，會促使避險、換匯等交易增加，帶給金融業更多手續費收入，像是「天上掉下來的禮物」，但金融市場動盪不是好事，金融業最怕長期不穩定，且不只金融業，任何企業經營都需要穩定的匯率環境。

圖／經濟日報提供

蔡宏圖強調，新台幣匯率長久以來都是波動的，只是波動幅度和時間的差別；壽險業過去因為國內沒有足夠的投資對象，很多都是投資在國外，會有避險需求，也有在做傳統避險、替代避險等，這次因美國關稅問題引起市場恐慌，5月初新台幣匯率連兩天升值快2元，造成避險費用調高，過了那幾天，現又回到30元左右。

面對匯率波動，蔡宏圖表示，國泰人壽4月避險費用確實增加，但4月底國泰人壽淨值比還有8%、RBC逾300%，避險每個月都要做，費用也會波動，國壽有充足的外匯準備金可做會計上的處理，目前足以因應。

蔡明忠表示，對壽險業造成衝擊是必然的事，不過目前升值已經緩下來了，希望對壽險業的傷害「只是這麼一拳」；他更表示，川普遲早知道美國經濟禁不起「自己打自己」、這樣是「自傷」，把所有問題怪罪別人並非解決之道。

蔡明忠分析，台灣有外匯準備金制度，就是希望壽險業在面臨這類衝擊時可減少損失。

另外，台灣壽險業面臨較大的風險，在於業者的資產與負債的存續期間「錯配」，但業者持有的美元資產是長期的資產，短期的匯率影響應為暫時性。

台大昨天舉行企業法制創新研究中心開幕儀式，蔡宏圖致詞時表示，他與台大校長陳文章討論後，決定共同推動企業法制創新研究中心，打造「民間智庫」，從法律觀點出發，看一些企業遭遇到的問題，期待能成為產官學界交流平台，對未來企業發展、學界研究方向提供良好建言。