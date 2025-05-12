快訊

美中暫緩報復性關稅 川普提本周可能與習近平通話…親曝「最大目標」

美中達成關稅協議30% 學者從這點判斷「台灣肯定更低」

境外金融中心首季賺8億美元翻倍 4月恐吞回升幅

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會統計，2025年前三月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘8.06億美元，年增95%，更達到2024年全年獲利的45%；惟金融圈示警，4月川普關稅海嘯達顛峰，美元資產一度遭拋售，替境外金融中心獲利前景埋下陰霾。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU），又以OBU獲利貢獻占逾95%為主力。

據數據顯示，3月單月三大境外金融中心稅前盈餘僅2.68億美元，月減11%，獲利動能已見趨緩，以OSU月減99%最慘，OIU月減70%，OBU也月減6%，主因受美債殖利率走揚，衝擊獲利，料4月川普海嘯達顛峰，恐讓獲利更不妙。

一家銀行主管坦言，川普關稅政策讓4月美元大貶，美債價格更一度出現崩跌、殖利率反向大漲，使金融業手上持有美債評價利益大減，這兩大利空都將讓境外金融中心獲利承壓。

5月中美貿易暫休兵，美元貶速趨緩、美債殖利率轉區間震盪，但後市不確定因素仍高，市場對境外金融中心獲利仍趨保守。

金管會公布銀行、證券和保險業等金融三業3月和累計前三月境外金融中心獲利狀況。

2025年3月單月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘88.9億元，月減4.7%，銀行局副局長王允中說，單月衰退，是因3月美債殖利率走揚、價格下跌，債券評價利益減少。

累計前三月大賺262.4億元寫近六年同期新高，年增99.7%，則是因美債殖利率仍較去年走跌，有評價利益，推升投資淨收益所致。若以台銀3月底美元對台幣結算匯率33.182元，首季獲利約折合7.91億美元。

主力是自營業務（投資海外有價證券）的證券國際業務分公司（OSU）3月稅前盈餘大縮水到7.9萬美元，月減99%是金融三業中最慘者。

證期局副局長高晶萍說，獲利大縮水，是受3月各國公債殖利率走揚、價格下跌，券商持有部位虧損，有未實現評價損失；累計前三月OSU賺975萬美元。

保險國際業務分公司（OIU）3月稅前盈餘84.6萬美元，月減70%，累計前三月獲利也降到536萬美元，年減41%。

保險局副局長陳清源說，OIU獲利年減是因壽險保費收入減少，使利息收入減少，產險則因再保攤還款延遲入帳，準備金提存增加所致，再保險費用收入和賠款準備金調整所致。

保險 金融中心

延伸閱讀

美中談判有進展…美股期指大漲慶賀 道瓊飆599點、金價美債走跌

全球市場觀測站／陸港股強彈 分批布局

為什麼殖利率沒動…美債ETF卻大跌？伊森：關鍵在匯率、折價、情緒

美債進場時機到了？他賭「川普重債券、怕出事」逢低建TLT部位

相關新聞

大和：新台幣短線恐升至28元 第2季不利三族群

近來新台幣兌美元大幅升值，引發市場高度關切。大和資本在「台灣策略快評」報告中指出，短期內新台幣兌美元將升值至1美元兌新台...

凱基人壽獲首屆「TOPS 台北好購採購貢獻獎」 創造三贏

台北市政府產業發展局推動「台北好購獎勵機制」舉行頒獎典禮，凱基金控（2883）旗下凱基人壽獲頒第一屆「TOPS台北好購採...

美中貿易戰大突破 美元反彈新台幣翻貶收30.316元

美中暫時破冰，激勵美元指數強勢走高，新台幣隨亞幣走弱，今天收盤收30.316元，微貶0.8分，台北及元太外匯市場總成交金...

日圓換匯見0.2085元 10萬台幣可多換5.4萬日圓

美中關稅協議進展影響， 因美元轉強，匯市出現明顯反轉，台灣銀行12日下午掛出日圓現鈔匯率「0.2085」的賣出價，寫下5...

股匯夾殺 南山人壽4月稅後淨損90.9億元

各大壽險公司在今日公布4月損益，南山人壽也在傍晚發布，由於股匯夾殺的衝擊，使南山人壽4月稅前虧損上百億，達114.53億...

國壽4月虧25.7億 國泰金前4月稅後淨利334.1億元

國泰金控公布4月獲利，由於國壽4月單月虧損25.7億，使國泰金4月稅後淨利12.9億元，累計前四月稅後淨利達334.1億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。