央行尾盤出手 「神來一筆」台幣收貶 收30.316元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
美中關稅談判有實質進展，吸引熱錢大舉匯入，新台幣匯率12日盤中強升逾1角。圖/聯合報系資料照片
美中關稅談判有實質進展，吸引熱錢大舉匯入，新台幣匯率12日盤中強升逾1角。圖/聯合報系資料照片

美中關稅談判有實質進展，吸引熱錢大舉匯入，新台幣匯率昨（12）日盤中強升逾1角，為避免新台幣匯率過度強勢，中央銀行「記取教訓」加強防守，收盤前「神來一筆」買匯單，導致匯市豬羊變色，終場貶值0.8分、收30.316元，總成交量17.475億美元。

央行統計顯示，美元指數昨天上漲1.2%，主要亞幣走勢升貶互見，美中貿易談判獲進展，人民幣匯率上演慶祝行情、表現最為強勢，昨天勁揚0.43%，新台幣匯率則微貶0.03%，台灣主要貿易對手國韓元重挫1.13%，日圓匯率也大跌1.85%。

匯銀主管透露，外資已有預期美中貿易談判會有實質進展，昨天積極匯入並買超台股，估計昨日一天匯入逾8億美元，激勵新台幣匯率盤中一度強升逾1角，最高升抵30.185元，最多升值1.23角。

匯銀主管說，外資昨天大舉湧入，加上部分出口商進場拋匯，新台幣匯率早盤開高走高，但美元買盤興趣缺缺，促使央行盤中積極掛單、持續買入美元，午後美中聯合聲明出爐，美元指數大漲，新台幣匯率升勢限縮，央行選在尾盤作價，將新台幣匯率「壓」貶0.8分，收在30.316元。

展望後市，匯銀主管表示，估計短期內，新台幣匯率仍將維持30元至30.5元區間震盪整理。

金融圈高層說，今年以來美元指數貶值6.37%，但新台幣匯率卻是強漲8.13%，「幾乎可說是全球最強勢貨幣」，恐將持續衝擊海外投資部位龐大的金融業與出口廠商。

台幣匯率 新台幣 美元指數

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