玉山銀催動醫療永續發展

玉山銀行攜手天主教聖馬爾定醫院推動醫療體系永續發展，昨（12）日雙方簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），玉山將提供聖馬爾定醫院專業、優質的ESG諮詢服務，與院方共同實踐對環境與社會友好的永續承諾，發揮正向影響力。

玉山金控（2884）總經理陳茂欽表示，玉山長期深耕醫療產業，擘畫永續發展藍圖，已和多家企業及醫院導入「玉山永續轉型平台」專業顧問團隊資源，協助醫院從碳盤查到建立永續醫療機構藍圖，進而帶動永續供應鏈共同響應。本次與聖馬爾定醫院簽署合作備忘錄，除發揮永續金融力量，加速醫院邁向淨零轉型外，更期待在推動永續發展的同時，為社會創造更多的價值。

聖馬爾定醫院院長陳美惠表示，「秉持『哪裡有需要，就往哪裡去』的理念，滿懷愛與關懷的初衷，以最好的專業與服務，持續提供高品質、高安全的醫療照護，讓民眾獲得完整的身心靈健康。」

聖馬爾定醫院是雲嘉地區第一家電腦化成功的醫院，持續積極導入尖端醫療技術，結合AI與BI，打造精準醫療服務；醫護人員也親身走入社區及偏遠山區，主動介入檢查、治療、衛教、營養諮詢、舉辦活動與講座，讓癌症照護不漏接，近年來C肝完治率達100%、大腸直腸癌治療完成率達93.3%以上。聖馬爾定醫院期望能透過與玉山的合作，一同推動永續經營的目標，發揮醫院在環境與社會永續上的重要角色，攜手打造台灣醫療永續生態圈。

玉山金控已連續11年入選道瓊永續指數（DJSI），連續2屆獲得永續金融評鑑銀行業前25℅的肯定，自2021年起連續舉辦ESG倡議行動，在永續發展各面向表現亮眼，至今已提供超過40家指標型醫院多元創新的金融服務，項目涵蓋員工薪資轉帳、e化轉型及永續諮詢等。本次與聖馬爾定醫院的合作，再次擴大金融業與醫療產業攜手推動ESG發展的嶄新模式，展現雙方為台灣永續轉型的共同責任。