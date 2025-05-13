一銀舉辦永續生態圈講座

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
為響應國際2050淨零排放，第一銀行舉辦永續生態圈講座，圖為主講人政治大學教授吳安妮（左起）、第一銀行總經理周朝崇、第一銀行副總經理張仕霖與合影。 第一銀行／提供
為響應國際2050淨零排放，第一銀行舉辦永續生態圈講座，圖為主講人政治大學教授吳安妮（左起）、第一銀行總經理周朝崇、第一銀行副總經理張仕霖與合影。 第一銀行／提供

為響應國際2050淨零排放趨勢並積極發揮金融影響力，第一銀行於2023、2024年均舉辦永續發展專題講座，昨（12）日再邀請國內企業參與，由政治大學會計學系教授吳安妮擔任主講人，分享企業於ESG轉型時所面臨的困境、策略分析及解決方案，引導企業落實淨零轉型政策，掌握永續商機，吸引上百位來賓共襄盛舉。

歐盟「碳邊境調整機制(CBAM)」預計於2026年正式實施，2024年環境部依據「氣候變遷因應法」公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等三項子法，明訂國內於2025年開徵碳費，2026年依適用費率繳納碳費；根據碳揭露組織（CDP）調查報告，企業供應鏈產生的碳排放量遠比本身營運碳排放量高，因此攜手供應鏈廠商合作減碳已成未來趨勢。

第一銀行為推動產業低碳轉型，於2024年推出「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」，可運用於中心廠、各產業龍頭攜手供應鏈廠商之減碳優惠融資，亦提供中小企業依自身具體減碳計畫取得融資支持，希望藉由提供優惠融資支持企業淨零轉型，引導建立碳盤查機制並據以訂定減碳路徑，攜手企業共同邁向2050淨零排放目標。

第一金控（2892）於2022年起連續三年獲金管會遴選為「永續金融先行者聯盟」成員，為該聯盟首家入選之公股金融機構，第一銀行於2024年國內第二屆永續金融評鑑獲選為排名前25％之金融機構，並連續六年榮獲「國家企業環保獎」最高榮耀，近年來更積極推動綠色永續金融，提供如「永續績效連結授信專案」、「再生能源永續貸款」、「綠色企業優惠貸款」、「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」等優惠融資專案，支持企業永續經營。

展望未來，第一銀行將持續接軌國際，發揮正向之永續影響力，持續扮演協助產業邁向2050淨零排放的金融推手，貫徹「攜手超越，永續創新」之經營願景。

永續 淨零 碳費

延伸閱讀

台灣多數紅樹林非原生種 學者：為減碳擾亂原有生態系

影／紅樹林植林減碳？環團批假復育空種碳

台東觀光夜市推「好市加倍券」 促環保減碳

資助年輕醫師出國進修 國泰醫院獲頒醫療ESG楷模獎

相關新聞

股匯債三重夾殺 壽險業4月慘虧近250億元

國內六大壽險公司昨公布四月損益，其中凱基人壽單月獲利四點三一億元，成為全台十多家壽險公司唯一單月獲利者，至於其他壽險公司...

台幣強升衝擊壽險業 蔡宏圖、蔡明忠說話了

台幣匯率大幅升值，市場關切對壽險公司財務的衝擊，國泰金控董事長蔡宏圖、富邦集團董事長蔡明忠昨雙雙對匯率問題發表看法。蔡宏...

境外金融第1季稅前獲利增近一倍 金融圈示警4月川普亂流干擾前景

據金管會統計，2025年前三月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘8.06億美元，年增95%，更達到2024年全年...

玉山銀催動醫療永續發展

玉山銀行攜手天主教聖馬爾定醫院推動醫療體系永續發展，昨（12）日雙方簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），玉山將提供聖馬爾定...

一銀舉辦永續生態圈講座

為響應國際2050淨零排放趨勢並積極發揮金融影響力，第一銀行於2023、2024年均舉辦永續發展專題講座，昨（12）日再...

央行尾盤出手 「神來一筆」台幣收貶 收30.316元

美中關稅談判有實質進展，吸引熱錢大舉匯入，新台幣匯率昨（12）日盤中強升逾1角，為避免新台幣匯率過度強勢，中央銀行「記取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。