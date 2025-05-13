一銀舉辦永續生態圈講座

為響應國際2050淨零排放趨勢並積極發揮金融影響力，第一銀行於2023、2024年均舉辦永續發展專題講座，昨（12）日再邀請國內企業參與，由政治大學會計學系教授吳安妮擔任主講人，分享企業於ESG轉型時所面臨的困境、策略分析及解決方案，引導企業落實淨零轉型政策，掌握永續商機，吸引上百位來賓共襄盛舉。

歐盟「碳邊境調整機制(CBAM)」預計於2026年正式實施，2024年環境部依據「氣候變遷因應法」公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等三項子法，明訂國內於2025年開徵碳費，2026年依適用費率繳納碳費；根據碳揭露組織（CDP）調查報告，企業供應鏈產生的碳排放量遠比本身營運碳排放量高，因此攜手供應鏈廠商合作減碳已成未來趨勢。

第一銀行為推動產業低碳轉型，於2024年推出「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」，可運用於中心廠、各產業龍頭攜手供應鏈廠商之減碳優惠融資，亦提供中小企業依自身具體減碳計畫取得融資支持，希望藉由提供優惠融資支持企業淨零轉型，引導建立碳盤查機制並據以訂定減碳路徑，攜手企業共同邁向2050淨零排放目標。

第一金控（2892）於2022年起連續三年獲金管會遴選為「永續金融先行者聯盟」成員，為該聯盟首家入選之公股金融機構，第一銀行於2024年國內第二屆永續金融評鑑獲選為排名前25％之金融機構，並連續六年榮獲「國家企業環保獎」最高榮耀，近年來更積極推動綠色永續金融，提供如「永續績效連結授信專案」、「再生能源永續貸款」、「綠色企業優惠貸款」、「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」等優惠融資專案，支持企業永續經營。

展望未來，第一銀行將持續接軌國際，發揮正向之永續影響力，持續扮演協助產業邁向2050淨零排放的金融推手，貫徹「攜手超越，永續創新」之經營願景。