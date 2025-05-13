境外金融第1季稅前獲利增近一倍 金融圈示警4月川普亂流干擾前景

據金管會統計，2025年前三月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘8.06億美元，年增95%，更達到2024年全年獲利的45%；惟金融圈示警，4月川普關稅海嘯達顛峰，美元資產一度遭拋售，為境外金融中心獲利前景埋下陰霾。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU），其中OBU獲利貢獻占逾95%為主力。

圖／經濟日報提供

數據顯示，3月單月三大境外金融中心稅前盈餘僅2.68億美元，月減11%，獲利動能已見趨緩，以OSU月減99%最慘，OIU月減70%，OBU也月減6%，主因受美債殖利率走揚，衝擊獲利，預估4月川普海嘯達顛峰，恐讓獲利更不妙。

一家銀行主管坦言，川普關稅政策讓4月美元大貶，美債價格更一度出現崩跌、殖利率反向大漲，使金融業手上持有美債評價利益大減，這兩大利空都將讓境外金融中心獲利承壓。

5月中美貿易暫休兵，美元貶速趨緩、美債殖利率轉區間震盪，但後市不確定因素仍高，市場對境外金融中心獲利仍趨保守。

金管會公布銀行、證券和保險業等金融三業3月和累計前三月境外金融中心獲利狀況。

2025年3月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘88.9億元，月減4.7%，銀行局副局長王允中說，單月衰退，是因3月美債殖利率走揚、價格下跌，債券評價利益減少。

累計前三月大賺262.4億元寫近六年同期新高，是因美債殖利率仍較去年走跌，有評價利益，推升投資淨收益所致。若以台銀3月底新台幣匯率33.182元估算，首季獲利約折合7.91億美元。

主力是自營業務（投資海外有價證券）的證券國際業務分公司（OSU）3月稅前盈餘大縮水到7.9萬美元，月減99%是金融三業中最慘者。

證期局副局長高晶萍說，獲利大縮水，是受3月各國公債殖利率走揚、價格下跌，券商持有部位虧損，有未實現評價損失；累計前三月OSU賺975萬美元。

保險國際業務分公司（OIU）3月稅前盈餘84.6萬美元，月減70%，累計前三月獲利也降到536萬美元，年減41%。