大和：新台幣短線恐升至28元 第2季不利三族群

近來新台幣兌美元大幅升值，引發市場高度關切。大和資本在「台灣策略快評」報告中指出，短期內新台幣兌美元將升值至1美元兌新台幣28元，但長期匯率仍有可能持穩在約30元。投資上，可低檔布局科技股、以銀行為主體的金控、內需消費股等。

大和資本認為，新台幣短期內升值壓力將持續，可能會突破2021年創下的28元前波高點，原因有二。一是台灣的壽險公司目前避險比率在70%，離2010年代初接近80%，仍有一段路要走。

第二，在2021年，台灣的壽險公司還可以輕易依賴央行「干預」外匯市場。但現在央行必須保持謹慎，以避免激怒川普認定台灣為匯率操縱國，尤其是在5月台灣與美國要進行貿易談判的情況下。

大和資本指出，台積電（2330）等晶圓代工廠受到的衝擊較小，新台幣每升值1%，預估營業利益率下滑0.4個百分點，仍然可控。有三類族群第2季的獲利將大幅下滑，也就是毛利率只有5至6%的電子ODM廠、在匯率32.5元時接訂單的機械設備商、握有龐大部位美元資產的壽險公司。不過，整體來看的衝擊仍不會太大。

大和資本指出，根據歷史經驗，匯率上升雖將削弱台灣的出口競爭力，卻會吸引外資流入國內投資與進入股市，有利於加權指數走升，這從近期外資連續買超推升台股持續反彈已可見端倪。回測顯示，十年來，在新台幣升值時期，平均每年升值3%，同期間台股平均毛利率下滑0.8個百分點。

投資上，大和資本建議可趁股價疲弱時布局科技股，短期內避開壽險公司，以銀行為主體的金控仍可作為高股息配置的選擇；內需消費類股（如統一（1216）、統一超（2912）等）為短線上安全的投資標的。