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股匯債震盪衝擊 境外金融中心3月獲利全縮水

中央社／ 台北12日電

川普關稅戰釀全球股匯債動盪，銀行、證券與保險3大國際金融業務3月獲利全面縮水。金管會揭露，3月單月銀行OBU稅前盈餘月減4.8%、保險OIU月減近7成，證券OSU 3月單月稅前盈餘僅為7.9萬美元，月減達99.4%；官員分析，主要是券商持有的部位產生未實現評價損失。

金管會推動3大國際金融業務，包括被稱為「境外金融中心」或「國際金融業務分行」的OBU，以及保險國際業務分公司（OIU）、證券國際業務分公司（OSU），俗稱「金融3O」。

金管會揭露最新統計，今年前3月整體OBU稅前盈餘合計新台幣262.4億元，較去年同期增加131億元，年成長99.7%，其中，3月單月OBU稅前盈餘88.9億元，與2月單月相比減少4.5億元或4.8%。

金管會銀行局副局長王允中分析，今年3月單月OBU損益與2月差異不大，主要是投資淨收益略微減少；今年前3月與去年同期相比成長99.7%，主要是今年美元利率下降，使銀行持有部位產生評價利益，挹注投資淨收益。

金管會也揭露，今年截至3月OBU存、放款餘額雙雙較2024年同期成長，截至今年3月底止，OBU存款總額4兆36億元、突破4兆門檻，較去年同期增加6422億元，年成長19.1%；放款餘額2兆5404億元，增加2725億元，年成長12%。

OSU部分，3月單月累計交易量177億美元；3月單月OSU稅前盈餘7.9萬美元，較2024年3月545.2萬美元大減537.3萬美元，也與今年2月單月的1320.1萬美元相比，大減1312.2萬美元或99.4%。

金管會證期局副局長高晶萍說明，今年3月OSU獲利較2月大減，主要是各國公債殖利率上升，券商持有的部位產生未實現評價損失。

今年前3月整體OIU稅前盈餘536.1萬美元，較去年同期的910.9萬美元大減374.8萬美元或41.15%；3月單月OIU稅前盈餘為84.6萬美元，月減195.2萬美元或69.76%。

細部觀察保險國際業務各項表現，產險業前3月稅前盈餘為6萬美元，年減97.09%，壽險業前3月稅前盈餘達為384.1萬美元，年減26.56%，再保險業前3月稅前盈餘達146萬美元，年減19.6%。

金管會保險局副局長陳清源分析，OIU獲利減少原因為壽險業的保費收入與利息收入減少，產險業則是因有賠款申請導致獲利下降，再保險是賠款準備調整，加上天災較多，使產險、再保險業務趨於保守。

保險 金管會

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