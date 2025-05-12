南山人壽4月稅後淨損90.9億元 前四月稅後純益31億元
南山人壽12日公布最新獲利，4月受美國對關稅政策議題及投資市場波動影響，新台幣匯率急升不利匯兌損益，致南山人壽今年4月稅後淨損高達90.9億元，今年前四月稅後純益31億元，每股稅後純益（EPS）為0.21元。
南山人壽強調，整體財務狀況健全，清償能力高於法令規定，資金流動性無虞。但台幣短期波動幅度劇烈的情況較為罕見，壽險業的資產配置為長期的考量，本公司將持續關注金融市場變化，透過資產配置分散風險，在風險可控下保持彈性，依據市場狀況動態調整投資及避險策略，維持穩定之財務狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言