快訊

曾任新北外聘督導…林月琴還接講師、委員 江怡臻：光領鐘點費就破百萬

美中同意互降關稅「減幅超出預期」 BBC：數月來兩國關係首解凍

南山人壽4月稅後淨損90.9億元 前四月稅後純益31億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

南山人壽12日公布最新獲利，4月受美國對關稅政策議題及投資市場波動影響，新台幣匯率急升不利匯兌損益，致南山人壽今年4月稅後淨損高達90.9億元，今年前四月稅後純益31億元，每股稅後純益（EPS）為0.21元。

南山人壽強調，整體財務狀況健全，清償能力高於法令規定，資金流動性無虞。但台幣短期波動幅度劇烈的情況較為罕見，壽險業的資產配置為長期的考量，本公司將持續關注金融市場變化，透過資產配置分散風險，在風險可控下保持彈性，依據市場狀況動態調整投資及避險策略，維持穩定之財務狀況。

南山人壽 台幣匯率

延伸閱讀

劍麟營收／4月4.42億元 前4月累計達17.25億元、年增2.19％

市場震盪衝擊購屋信心 房地交易稅收4月減幅達雙位數

股災與台幣走強衝擊 14家金控4月獲利腰斬年減逾65%

廣達董娘何莎力挺自家股 4月斥逾14億元加碼6,629張

相關新聞

日圓換匯見0.2085元 10萬台幣可多換5.4萬日圓

美中關稅協議進展影響， 因美元轉強，匯市出現明顯反轉，台灣銀行12日下午掛出日圓現鈔匯率「0.2085」的賣出價，寫下5...

股匯夾殺 南山人壽4月稅後虧損近百億

各大壽險公司在今日公布4月損益，南山人壽也在傍晚發布，由於股匯夾殺的衝擊，使南山人壽4月稅前虧損上百億，達114.53億...

美中貿易戰大突破 美元反彈新台幣翻貶收30.316元

美中暫時破冰，激勵美元指數強勢走高，新台幣隨亞幣走弱，今天收盤收30.316元，微貶0.8分，台北及元太外匯市場總成交金...

國壽4月虧25.7億 國泰金前4月稅後淨利334.1億元

國泰金控公布4月獲利，由於國壽4月單月虧損25.7億，使國泰金4月稅後淨利12.9億元，累計前四月稅後淨利達334.1億...

凱基金前4月稅後獲利92.24億元 凱壽4月獲利4.31億元

凱基金控今日公布4月獲利，旗下凱基人壽罕見在大型壽險公司之間，還有4.31億元獲利。凱基金4月自結稅後獲利為5.18億元...

LINE Bank限時美元夜間換匯大讓利 第3季推原幣匯出功能

匯率上周波動引發全台換匯熱潮，而LINE Bank（6031）匯兌過程「不卡」且相當順暢，也使單日外幣開戶人數創下平日1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。