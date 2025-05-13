證交所防內線交易宣導 回響熱

為強化上市公司對內線交易的正確認知並落實遵循相關法規，保障證券市場公平與透明，臺灣證券交易所5月規劃舉辦四場次「防範內線交易宣導會」，其中，首場於新竹登場，獲得熱烈回響。

「防範內線交易宣導會」主要針對上市公司董事、公司治理主管及內部稽核主管等對象，提供深入淺出的法令解析與實務經驗分享，期望與企業共同建立防制內線交易之良善文化，促使資本市場持續朝公平、透明、有效率的方向發展。

證交所表示，宣導課程包括「內線交易法規解析」、「內線交易監理與實務常見疑義」、「內部控制與內線交易防範暨常見缺失探討」等內容，由證交所相關人員擔任講師，針對內線交易相關法令、常見疑義及案例進行說明。

課程設計兼顧法規架構與實務，助與會者建立正確法律觀念，避免認知不足誤觸法網。

證交所指出，內線交易行為是指具特定身分人士，實際知悉未經公開且影響證券價格的重要消息後買賣證券行為，造成資訊不對等，侵害市場公平交易原則。若遭查獲，不僅可能面臨刑事處罰，亦可能需負擔民事賠償責任，嚴重時更會重創企業形象與股東信任。

本次宣導會強調資訊保密與風險辨識的重要，鼓勵企業導入制度化內控機制，加強對重大訊息認定、公告與管理流程，確保全體內部人均能正確掌握法令規範，降低違規風險。