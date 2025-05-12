群益金融集團永續家庭日歡樂跑活動 共創健康永續未來

群益金融集團日前盛大舉辦「永續家庭日歡樂跑活動」，包括集團董事、同仁與家屬均熱情參與，並邀請群益客戶共襄盛舉，展現集團對員工家庭的深切關懷與重視，並以實際行動落實健康生活與永續財富的理念。

值得一提的是，群益金鼎證券於日前公布的第11屆公司治理評鑑結果中，以優異表現級距晉升至「上市公司前6%～20%」，相較去年21%～35%級距有顯著提升。

此項殊榮不僅彰顯集團在公司治理、資訊透明度及永續發展的卓越表現，更與本次家庭日「永續」主題相互輝映，展現集團在企業經營與社會責任的全面承諾。

本次活動結合運動與家庭，規劃10公里競賽組與3公里歡樂組兩種路跑項目，讓不同年齡層與運動習慣的員工與家人都能一同參與。活動中並為10公里組的前三名頒發獎勵，以鼓勵員工追求健康與突破自我。

群益金鼎證券董事長周秀真、總經理李文柱致詞時，肯定員工辛勞並感謝家庭的支持；活動現場更安排企業大團圓空拍合照，留下珍貴回憶。

為呼應聯合國永續發展目標（SDGs），活動融入多項永續主題，包括由董事長、總經理與董事群共同帶領的永續宣誓活動，展現企業對社會與環境責任的承諾。

永續市集強調循環經濟與在地小農支持，並設置永續DIY工作坊與金融防詐騙宣導攤位，推廣環保生活與金融教育，實踐「做對的事，走長遠路」的企業價值。

適逢母親節前夕，活動特別安排母親節致謝時刻，鼓勵員工與母親共襄盛舉，現場設有合影專區與貼心精品禮物贈送，讓母親們在這特別的日子感受到來自企業與家人的滿滿心意。

群益金融集團致力於打造兼顧「健康、家庭、永續」三大主軸的工作與生活平衡環境，透過本次家庭日活動，不僅促進員工間情誼與向心力，更展現企業邁向永續未來的堅定決心。