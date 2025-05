凱基人壽獲首屆「TOPS 台北好購採購貢獻獎」 創造三贏

台北市政府產業發展局推動「台北好購獎勵機制」舉行頒獎典禮,凱基金控(2883)旗下凱基人壽獲頒第一屆「TOPS台北好購採購貢獻獎」銀獎,顯示凱基人壽長期支持台北市在地產業、實踐企業社會責任作為受肯定,並成功將ESG理念落實於供應鏈管理與企業營運策略之中,創造企業、社會與環境三贏。

凱基人壽秉持「We Share We Link」的精神,連結在地企業,並透過台北市政府產業發展局建立的「台北好購推廣平台(Taipei-Origin Promotional Station TOPS)」,落實「採購在地」的永續創新商務生態系。

凱基人壽向該平台合格廠商,優先採購其產品及服務,包含向台北市禮贈品供應商採購客製化企業形象周邊商品,及與在地印刷廠合作印製保險用表單等紙本文件,並使用可再生、無毒環保的大豆油墨及擁有PEFC「森林驗證認可計畫(Programme for the Endorsement of Forest Certification)」驗證的環保紙張,支持環保印刷製品,落實採購環保標章綠色產品,亦持續推動電子保單及施行無紙化作業,減少紙張的使用。

凱基人壽表示,為鼓勵供應商成為社會創新組織資料庫登載業者,凱基人壽進一步發揮企業採購影響力及號召力,在國家級肯定上,不僅連續八年獲經濟部中小及新創企業署頒發「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」採購獎,113年度採購社會創新產品與服務總金額更超過新台幣7,100萬元;並四度榮獲環境部「綠色採購及綠色消費推廣績優單位」。

另外,更獲台北市政府連續九年頒發「績優綠色採購民間企業及團體」,顯示凱基人壽長期支持社會創新產品及服務與落實綠色採購及推廣綠色消費理念,廣受中央及地方政府的肯定。