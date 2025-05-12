日圓換匯見0.2085元 10萬台幣可多換5.4萬日圓

美中關稅協議進展影響，因美元轉強，匯市出現明顯反轉，台灣銀行12日下午掛出日圓現鈔匯率「0.2085」的賣出價，寫下5月5日以來新低，若與近期換匯高點4月22日的0.2351元相較，換新台幣10萬元，可多換到5.4萬日圓，相當於省下6張東京迪士尼門票錢。

隨著美中同意在90天內暫時降低部分關稅，市場對美中貿易談判取得突破做出反應，美元轉強，美元指數漲幅超過1%，而被視為避險資產的日圓對美元匯價暴跌2%，跌至1美元兌148.59日圓。

根據台銀牌告資訊，台銀兌日圓現鈔賣出價12日早上第一盤以「0.2111」開出，下午匯市反轉，日圓現鈔匯率出現「0.2085」的賣出價，換新台幣10萬元，可換到47萬9,616日圓，若與近期換匯高點4月22日的0.2351元相較，當時拿10萬元台幣只能換到42萬5350日圓，相差5萬4266日圓，相當於省下6張東京迪士尼門票錢。

但目前台銀日圓現鈔換匯賣出牌告價，仍未突破2024年7月波段低點0.2046元紀錄。