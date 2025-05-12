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美中貿易戰大突破 美元反彈新台幣翻貶收30.316元

中央社／ 台北12日電
新台幣與美元。聯合報系資料照
新台幣與美元。聯合報系資料照

美中暫時破冰，激勵美元指數強勢走高，新台幣隨亞幣走弱，今天收盤收30.316元，微貶0.8分，台北及元太外匯市場總成交金額17.475億美元。

美國、中國官員在瑞士日內瓦展開為期兩天會談結束後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，雙方已經取得實質性進展。今天美中會談聯合聲明出爐，美對中關稅暫從145%降至30%，市場正面解讀。

外匯交易員指出，雖然投資人普遍認為美中僅是暫時性休兵，兩強競爭態勢仍將延續，至少關稅大戰降溫，淡化不確定性，有助於提振市場信心，今天也看到台股正面表態，外資呈現買超。

美國和中國貿易談判取得進展，帶動台股走高，觀察今天熱門股，以機器人、人工智慧（AI）族群卡位電腦展行情，表現最搶眼，大盤指數終場收在21129.54點，上漲214.5點。

新台幣兌美元今天開盤價為30.29元，在台股勁揚、熱錢流入雙引擎助攻下，匯價突破30.2元，最高升抵30.185元，不過下午美中聯合聲明出爐，激勵美元及人民幣表現，新台幣匯率走勢受抑，尾盤翻貶收在最低30.316元。

根據央行統計，隨著美中破冰，美元指數受到鼓舞，今天強漲1.2%，亞幣大多承壓，僅人民幣同樣展開慶祝行情，勁揚0.43%，新台幣微貶0.03%，韓元重挫1.13%，日圓大跌1.85%。

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