股匯夾殺 南山人壽4月稅後虧損近百億

各大壽險公司在今日公布4月損益，南山人壽也在傍晚發布，由於股匯夾殺的衝擊，使南山人壽4月稅前虧損上百億，達114.53億元，稅後虧損90.89億，為所有大型壽險公司虧損最多，影響所及，原本南山人壽第一季獲利超過120億，但由於4月虧損，使前四月累計獲利只剩31.03億，EPS 0.21元。

包括中信金、國泰金、富邦金、新光金、凱基金旗下壽險子公司，分別虧損13.22億、25.7億、24.1億、38.16億，凱基壽則為全體國內壽險公司裡，唯一有獲利者，獲利4.31億獲利，而南山人壽的虧損則比其他大型壽險公司的虧損多出數倍，引金融圈高度矚目。

針對近期匯率波動，南山人壽表示，美元作為流通性高的全球性貨幣，雖近期台幣兌美元出現大幅急升，但觀察歷史走勢，美元匯率長期約落在27至33元區間，屬短期波動現象。

台幣保單方面，南山人壽表示，目前銷售仍表現穩健，公司將持續關注市場趨勢與保戶需求，並在適當時機推出新商品，以提供保戶更多元的保障與財務規劃工具。至於新契約保費收入，南山人壽指出，4月收入為77.3億，年增11%。