富達國際：美中暫時降低關稅聲明 給投資人的三大啟示

美中發表聯合聲明宣布將暫時降低關稅。美國將在90天內將對中國大陸商品的關稅從145%降至30%，中國大陸也將在同一期間對美國進口商品的關稅從125%降至10%。富達國際亞太區投資總監倫波（Stuart Rumble）指出，股市為此積極反應，陸股與港股應聲上漲。

倫波指出，這種短期緩解對市場來說是令人鼓舞的訊號，有助恢復市場信心。儘管整體關稅削減幅度很大，削減時間卻有限。然而，目前市場情緒和各國政策支持可能較實質協議內容更為重要。投資人從這項聲明可獲得三點啟示。

首先，儘管暫緩加增關稅，但整體有效關稅負擔明顯轉變。美中之間高關稅制度已造成重大破壞性，減少世界兩大經濟體的雙邊貿易，並增加全球經濟普遍放緩風險。儘管目前兩個經濟體都尚未接近崩潰邊緣，但整體關稅大幅降低有助緩解此風險。

倫波指出，美國政府可能繼續透過延長減稅和其他旨在支持家庭支出的財政措施來支持需求。中國大陸多年來致力減少對美國出口的依賴，為新一輪貿易緊張局勢做好準備，同時保留擴大內地刺激措施的能力。這些發展加上貿易壁壘降低，應能對股票和信貸市場產生支持作用。

其次，即使關稅削減，全球貿易流向已開始轉變。中美直接貿易下降，導致愈來愈多貿易繞道東南亞和其他所謂第三國。關稅差異仍存在，並將繼續根據相對競爭力、基礎設施能力和各國政策反應而影響貿易流。這些結構性轉變需要時間才能實現，因為企業要調整供應鏈和物流，但對於考慮在亞洲配置資金的投資人來說，這些轉變非常重要。

最後，儘管此發展令人鼓舞，但投資人或應將此視為美中關係在更廣泛且長期的緊張局勢中獲得緩解，同時走向更大程度自給自足的轉變。