新光金4月虧損38億、前四月每股虧0.93元 台幣大漲所致
新光金（2888）12日公布2025年4月份自結損益，4月單月合併稅後淨損38.5億元，累計合併稅後淨損163.8億元，較去年同期由盈轉虧，每股稅後淨損0.93元。新光金表示，虧損主要受到旗下子公司新光人壽及元富證券虧損所致。
子公司新光人壽4月單月稅後淨損38.1億元，累計前四月稅後淨損148.7億元，每股稅後淨損1.8元。新光金說明，主要是因為，4月台幣升值1.165元導致匯兌損失，但新光人壽在採用外匯價格變動準備金新制之下，匯兌損失得以外匯價格變動準備金充抵降低衝擊，另4月市場震盪加劇也影響投資獲利，但目前新壽的股票部位相對低，且帳上現金充足，將隨時關注市場變化，等待適當時機布局。
在保險本業方面，新光人壽持續聚焦外幣保單及價值型商品銷售，推動外幣保單及價值型商品銷售，前四月保單銷售力道良好，初年度保費較去年同期成長11%達144億元，外幣保單維持穩健動能，銷售金額較去年同期成長 134%，占初年度保費比重約五成。
新光銀行4月單月稅後純益5.18億元，累積稅後純益2.9億元，每股稅後純益0.06元。淨利息收入與淨手續費收入優於去年同期，年增率分別為9%及22%。
元富證券4月單月稅後淨損4.3億元，累積稅後淨損14.99億元，主要因為受市場日均量較去年同期下降且市場波動導致評價損失。
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