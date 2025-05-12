國壽4月虧25.7億 國泰金前4月稅後淨利334.1億元

國泰金控公布4月獲利，由於國壽4月單月虧損25.7億，使國泰金4月稅後淨利12.9億元，累計前四月稅後淨利達334.1億元，EPS為2.28元。國泰金強調，外價準備金4月底仍有超過300億元的水位。

國泰金旗下國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後淨利仍續創歷史新高。國泰金對於國泰人壽虧損說明，主要由於單月避險成本較高影響獲利，但前4月仍有稅後淨利156.7億元。國壽指出，台幣4月強升3.6%，致避險成本較高。國壽分析，美元指數則跌破100價位，創近三年來低位，並推升非美貨幣表現，台幣大升致避險成本提高，但今年以來國壽已機動調整外匯避險策略，包括預先拉高避險比例、調整替代避險配置，以審慎因應外匯波動風險，截至4月外匯價格變動準備金累積餘額仍逾300億元。

在資本方面，國泰金強調，國壽的4月淨值比約8%，RBC比率亦遠高法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。

國壽也指出，4月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為124億元及44億元，維持強勁增長動能；且4月初年度保費穩居業界第一，受惠於美元傳統型商品動能強勁，初年度保費年成長111%，健康及意外險商品維持穩健成長，4月初年度保費年成長23%。第一季外溢保單銷售量居冠，外溢保單主要結合「FitBack健康吧」外溢機制搭配保費折減，第一季初年度保費達90億元，較去年同期大幅成長215%。

國泰世華4月稅後淨利37.1億元，累計稅後淨利158.9億元，年成長18%。受惠放款動能強健，資金成本控制得宜，推升累計淨利息收入呈雙位數成長；今年以來保險與基金等財富管理商品銷量佳、信用卡簽帳金額穩定成長，及聯貸收入增加，累計淨手續費收入年成長逾3成。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數約逾600萬張，動卡率亦表現良好。

國泰產險簽單保費維持雙位數成長，國泰產險4月稅後淨利1.7億元，累計稅後淨利續創同期新高達12.4億元，年成長29％，並以分群分險行銷強化績效，簽單保費維持雙位數成長。4月份簽單保費35.8億元，累計簽單保費達132.4億元，年成長14%。核心保險業務上，車險累計簽單保費年成長7%，火險在第二季聚焦商業火險市場，累計簽單保費年成長35%；工程險持續關注風電綠能公共等業務，累計簽單保費年成長36%。

國泰證券4月稅後淨利1.3億元，累計稅後淨利10.0億元，較去年同期減少15%，主要受美國關稅政策不確定性之影響，投資人觀望情緒增加，市場動能趨緩，而截至4月底台股累計經紀市占率達4.30%，創下同期歷史新高，而累計複委託成交量較去年同期成長55%，維持市占第一。

國泰投信4月稅後淨利2.3億元，累計稅後淨利9.7億元，年成長26%，總管理資產規模為新台幣2.10兆元，較去年同期成長17%。