凱基金前4月稅後獲利92.24億元 凱壽4月獲利4.31億元

凱基金控今日公布4月獲利，旗下凱基人壽罕見在大型壽險公司之間，還有4.31億元獲利。凱基金4月自結稅後獲利為5.18億元，今年前4月累計稅後獲利達92.24億元，每股盈餘0.55元。

凱基金控指出，凱基人壽今年保單銷售動能維持強勁，今年前4月累計新契約保費收入較去年同期成長超過6成，另在投資方面，雖然4月份投資市場波動劇烈，然凱基人壽秉持穩健投資策略，4月稅後獲利4.31億元，今年前4月累計稅後獲利達66.07億元；凱基金控旗下銀行、人壽、證券4月都有獲利，但中華開發資本則受資本市場波動影響投資部位評價，4月份稅後虧損1.42億元，今年前4月累計稅後虧損1.59億元。

凱基銀行4月份稅後獲利5.68億元，包含利息及手續費收入等核心收益皆穩定貢獻，今年前4月累計稅後獲利22.75億元，相較去年同期獲利成長13%。凱基證券4月獲利表現受台股持續走跌影響，壓抑投資操作空間，凱基證券4月份稅後獲利2.42億元，今年前4月稅後獲利為20.85億元。

凱基金指出，美國川普政府關稅政策後續影響層面仍待觀察，但投資人擔憂經濟成長動能及通膨居高不下，皆擴大金融市場動盪及不確定性，未來將密切關注市場變化並落實相關風險控管機制，專注本業營運，以因應外部挑戰。