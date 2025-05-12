LINE Bank限時美元夜間換匯大讓利 第3季推原幣匯出功能

匯率上周波動引發全台換匯熱潮，而LINE Bank（6031）匯兌過程「不卡」且相當順暢，也使單日外幣開戶人數創下平日15倍新高，觀察到民眾近期換匯需求，並為慶祝外匯服務推出滿一週年，LINE Bank宣布即將於5月15日晚間20點至24點，舉辦夜間「美元換匯讓利4分」快閃活動，同時，為回饋客戶，LINE Bank也預告美元原幣匯出功能，將於今年第3季推出。

LINE Bank指出，本次「美元換匯讓利4分」快閃活動，凡開戶就有資格，不必排隊搶名額。提供給白天上班繁忙，僅能晚上辦理匯兌的客戶有機會換到好匯價。無論旅遊購物、遊留學、海外投資都用得到。

民眾換匯後倘若暫時沒有花用需求，不妨將美金停泊於不限新資金、無門檻的美元高利定存，可享1~12個月存期、最高利率4%。定存到期亦可續存繼續領利息，再加上美元匯出手續費優惠每筆新臺幣150元，享有多重優惠。

LINE Bank台北匯市交易時間最高讓利3.5分，自2025年起至今，每月不定期舉辦「美元快閃優匯」活動，本次活動在夜間收盤期間讓利4分，更適逢市場台幣強升至近3年來的高水位，建議想持有低成本美元，把握機會搭上這班利多列車。

除此之外，針對客戶期待的美元原幣匯出功能，LINE Bank也預告今年第3季即將推出，以回饋眾多客戶對於純網銀全年無休、穩定快速、價格便宜的支持與肯定。