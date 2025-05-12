快訊

才傳登記結婚 李唯楓拋震撼彈！掰了3年女友

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

LINE Bank限時美元夜間換匯大讓利 第3季推原幣匯出功能

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
LINE Bank宣布即將於5月15日晚間20點至24點，舉辦夜間「美元換匯讓利4分」快閃活動。示意圖／LINE Bank提供
LINE Bank宣布即將於5月15日晚間20點至24點，舉辦夜間「美元換匯讓利4分」快閃活動。示意圖／LINE Bank提供

匯率上周波動引發全台換匯熱潮，而LINE Bank（6031）匯兌過程「不卡」且相當順暢，也使單日外幣開戶人數創下平日15倍新高，觀察到民眾近期換匯需求，並為慶祝外匯服務推出滿一週年，LINE Bank宣布即將於5月15日晚間20點至24點，舉辦夜間「美元換匯讓利4分」快閃活動，同時，為回饋客戶，LINE Bank也預告美元原幣匯出功能，將於今年第3季推出。

LINE Bank指出，本次「美元換匯讓利4分」快閃活動，凡開戶就有資格，不必排隊搶名額。提供給白天上班繁忙，僅能晚上辦理匯兌的客戶有機會換到好匯價。無論旅遊購物、遊留學、海外投資都用得到。

民眾換匯後倘若暫時沒有花用需求，不妨將美金停泊於不限新資金、無門檻的美元高利定存，可享1~12個月存期、最高利率4%。定存到期亦可續存繼續領利息，再加上美元匯出手續費優惠每筆新臺幣150元，享有多重優惠。

LINE Bank台北匯市交易時間最高讓利3.5分，自2025年起至今，每月不定期舉辦「美元快閃優匯」活動，本次活動在夜間收盤期間讓利4分，更適逢市場台幣強升至近3年來的高水位，建議想持有低成本美元，把握機會搭上這班利多列車。

除此之外，針對客戶期待的美元原幣匯出功能，LINE Bank也預告今年第3季即將推出，以回饋眾多客戶對於純網銀全年無休、穩定快速、價格便宜的支持與肯定。

LINE 定存

延伸閱讀

想出國放風又不想荷包大失血？找機票有夠會 LINE旅遊給回饋!

投資股票用超商代碼繳費 女上班族「加值」9萬驚覺被騙

Klook線上旅展5/12開跑 eSIM 10元起、飯店行程體驗1折

長榮航總座孫嘉明看換匯熱潮：出國旅遊意願仍高

相關新聞

國壽4月虧25.7億 國泰金前4月稅後淨利334.1億元

國泰金控公布4月獲利，由於國壽4月單月虧損25.7億，使國泰金4月稅後淨利12.9億元，累計前四月稅後淨利達334.1億...

凱基金前4月稅後獲利92.24億元 凱壽4月獲利4.31億元

凱基金控今日公布4月獲利，旗下凱基人壽罕見在大型壽險公司之間，還有4.31億元獲利。凱基金4月自結稅後獲利為5.18億元...

LINE Bank限時美元夜間換匯大讓利 第3季推原幣匯出功能

匯率上周波動引發全台換匯熱潮，而LINE Bank（6031）匯兌過程「不卡」且相當順暢，也使單日外幣開戶人數創下平日1...

連結稅制利益彌補壽險匯損 富邦金單月獲利41.7億元

富邦金控公布最新獲利，由於旗下富壽4月虧損24.1億，4月金控稅前獲利18.6億元、不過，在連結稅制所得稅利益的加持24...

新青安申貸暴跌29% 公股銀行態度轉冷僅受理1.2萬戶

今年以來，新青安房貸熱度明顯退燒，根據財政部統計，今年前三月新青安貸款戶數僅1.24萬件，較去年同期大減約29%。專家指...

蔡明忠看台幣升值：升值已緩 希望傷害只是一拳

富邦集團董事長蔡明忠今日出席亞監會的第三屆國際論壇，會後蔡明忠受訪回應媒體對匯率提問指出，現在升值已緩，「希望傷害只是這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。