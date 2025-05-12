連結稅制利益彌補壽險匯損 富邦金單月獲利41.7億元

富邦金控公布最新獲利，由於旗下富壽4月虧損24.1億，4月金控稅前獲利18.6億元、不過，在連結稅制所得稅利益的加持24.9億之下，仍彌補富壽的虧損，使富邦金4月仍有稅後淨利41.7億元。富邦金也表示，富壽已透過提高傳統避險及一籃子避險比重，緩和匯率波動對損益影響。

富邦金累計前4月合併稅前淨利535.4億元，稅後淨利452.8億元，每股稅後盈餘(EPS)為3.31元；對此富邦金指出，子公司台北富邦銀行在4月及累計前4月稅後淨利皆創下歷年同期新高。對於富邦人壽4月稅後淨損24.1億元，富壽指出主要來自匯損，尤其是4月台幣升值3.51%，使匯損大增，累計前4月稅後淨利249.5億元。

富壽說明，本月主要投資收益來自利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入及股票股利收入。股市方面，4月份股市動盪激烈，台股部位小幅實現資本利得；債市方面，富邦人壽也分析，市場持續反映美國關稅政策帶來的影響，4月公債利率區間震盪，今年已把握利率高檔時機配置債券部位，以提高未來經常性收益利基，並保持充足流動性，以利於因應市況變化。

對於匯損，富壽說明，美國關稅政策造成資金自美元資產流出，美元兌主要貨幣走弱，加上國人海外投資贖回，以及出口商拋匯，以致4月份台幣升值3.51%，由於美國政策不確定性仍高，後續將密切關注市場情況，動態調整避險部位，以妥善管理匯率風險。

富邦人壽個體累計前4月初年度保費收入(First Year Premium)達445億元，較去年同期成長21%，總保費收入(Total Premium)達1,277億元，較去年同期成長9%，預估皆排名業界第二；單4月初年度保費94億元，較去年同期成長11%，總保費收入281億元，較去年同期成長2%，預估皆排名業界第二。富邦人壽持續強化分期繳商品銷售，帶動累計前4月初年度等價保費收入(FYPE)達217億，較去年同期成長26%。4月底淨值比率約10%，RBC超過400%，整體資本維持良好，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行4月稅後淨利29.1億元，為歷年4月新高，累計前4月稅後淨利130.3億元，較去年同期成長22%，續創歷史新高，主要來自前4月營收較去年同期成長13%，其中利息淨收益受惠存放款規模成長及淨利差提升，較同期成長11%，手續費淨收益因財富管理、信用卡及授信等業務動能成長，較同期成長17%。

富邦證券也仍有稅後淨利3.1億元，累計前4月稅後淨利19.8億元，較去年同期減少36%，主因美國總統川普4月2日宣布對等關稅使股市重挫，4月9日台股加權指數最低點來到17,306.97點，為今年新低點，成交值亦衰退，累計前4月台股日均值年減13%，致證券經紀收入、金融資產部位損益較去年同期減少。

富邦產險2025年4月稅後淨利4.4億元，累計前4月稅後淨利20.6億元，較去年同期成長29%，充分反映業務品質提升與風險控管策略成效。業務表現方面，4月整體簽單保費62.0億元，較去年同期成長5%，其中以水險成長78%表現最亮眼，同時車險業務亦展現優於市場的穩健動能。累計前4月簽單保費收入254.5億元，年成長12%，簽單市佔率25.1%，維持市場領先地位。