新青安申貸暴跌29% 公股銀行態度轉冷僅受理1.2萬戶

今年以來，新青安房貸熱度明顯退燒，根據財政部統計，今年前三月新青安貸款戶數僅1.24萬件，較去年同期大減約29%。專家指出，銀行對承做新青安貸款態度保守，加上市場交易量縮水，以及撥款流程壅塞，是造成受理量驟減的主因。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安政策的確幫助不少年輕人購屋，不過隨中央銀行第七波房市管制上路，加上銀行放款水位居高不下，部分公股銀行對於新青安案件承做態度也轉趨保守，有些銀行受理狀況已明顯不如政策上路當時積極，而新青安政策實施日期至2026年7月31日止，屆時視房屋市場情形及民眾之實際需求，再行檢討。

統計顯示，新青安至今年3月累計受理超過10萬戶，受理金額高達逾8千億元，由於短期利息補貼相當有感，加上最長40年期的房貸期限，與最高5年的寬限期（付息不還本的期間），幫助不少年輕人利用新青安政策購屋。

曾敬德指出，新青安今年前三月受理戶數1.24萬戶，比起去年同期減少29%，2月只剩下4家公股銀行受理超過5百件，甚至有銀行跌破百件，3月則略有回溫，共有2家受理案件超過千件，可能受到部分交屋申請帶動，不過銀行間的落差甚大，可能礙於個別銀行放款水位等狀況，的確部分銀行對於承做新青安看起來偏向保守。

新青安貸款利率之基準利率自111年3月23日起至115年7月31日止，減少調升0.125個百分點； 113年3月27日起至115年7月31日止，由內政部住宅基金補貼0.375個百分點。