富邦集團董事長蔡明忠看「暴力升值」：升幅已緩 希望傷害只有一拳

新台幣匯率5月初暴力升值，富邦集團董事長蔡明忠12日出席第三屆亞監會國際論壇，會後受訪時提到，現在新台幣匯率升值幅度已緩，「希望傷害只是這麼一拳」；他更表示，川普遲早知道美國經濟禁不起「自己打自己」，把所有問題怪罪別人並非解決之道。

對於美國總統川普震盪影響到匯市，蔡明忠表示，企業要多角化布局，不能重押在單一國家或地區，包括出口市場、幣別都要分散；他並舉例，像台灣央行對於NDF的避險很多限制，此時企業就應該多在收入、營收的來源分散，做更多的天然避險。

蔡明忠在論壇後受訪時指出，台幣匯率升值，在避險、換匯交易會增加很多，當然會給金融業更多手續費收入，像「天上掉下來的禮物」，但金融動盪卻是對金融市場不好，金融業最怕長期不穩定，其他產業也需要穩定的匯率環境。

至於新台幣匯率對壽險業獲利的衝擊，蔡明忠指出，看來升值幅度已經緩下來，並且比喻希望傷害「只是這麼一拳」，台灣也有外匯有準備金的制度，就是能讓壽險業變化時減少損失；蔡明忠分析，台灣壽險業者面臨較大的風險，在於業者的資產與負債的存續期間錯配問題，但由於業者持有的美元資產是長期的資產，短期的匯率影響應為暫時性。