蔡明忠看台幣升值：升值已緩 希望傷害只是一拳

富邦集團董事長蔡明忠今日出席亞監會的第三屆國際論壇，會後蔡明忠受訪回應媒體對匯率提問指出，現在升值已緩，「希望傷害只是這麼一拳」。

蔡明忠今日出席亞堅會，和新加坡淡馬錫控股主席林文興、日本三得利控股會長新浪剛史同台討論面臨川普衝擊企業將如何自處。其中談到川普震盪已影響到外匯市場，他指出，企業要作更多角化的布局，不能重押在單一國家或地區，包括出口市場、幣別都要分散。

其中他也特別舉例，像台灣央行對於NDF的避險很多限制，此時，企業就應該多在收入、營收的來源分散，作更多的天然避險。

蔡明忠也在論壇後受訪指出，台幣匯率升值，在避險、換匯交易會增加很多，當然會給金融業更多手續費收入，形同天上掉下來的禮物，但話鋒一轉他直言，整個金融動盪卻是對金融市場不好的，金融業最怕長期不穩定，其他產業也需要穩定的匯率環境。

對壽險業獲利的衝擊，蔡明忠指出，看來升值已緩下來，並且比喻希望傷害「只是這麼一拳」，台灣也有外匯有準備金的制度，就是能讓壽險業變化時減少損失；蔡明忠分析，台灣壽險業者面臨較大的風險，在於業者的資產與負債的存續期間錯配問題，但由於業者持有的美元資產是長期的資產，所以短期的匯率影響應是暫時性的

對於川普的關稅衝擊，蔡明忠也認為，川普遲早知道美國經濟禁不起「自己打自己」自傷，美國把所有問題怪罪別人，也不是解決之道，他的幕僚也會希望川普了解到這個傷害。

蔡明忠在論壇上，也特別提到「永續避險」重要性，尤其強調接下來脫碳和永續，面臨很大挑戰，若公部門無法起身領導，私部門領袖也可把永續當作企業DNA。他並在會中分享富邦的經驗指出，富邦有綠色能源基金專門提供給綠能開發者，累計至2023年已有2.57兆的資金用於永續。