新青安退燒了？今年首季受理戶數1.2萬件 年減29%

據財政部每月公告新青安受理等資料，今年前三月新青安受理戶數1.2萬件，較去年同期減少約29%，影響主要原因包括市場交易量減少與撥款塞車等，另外銀行對於新青安承作態度也不若政策初期時積極，都可能導致新青安的受理案件數銳減。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安政策的確幫助不少年輕人購屋，不過隨央行第七波管制上路，加上銀行放款水位居高不下，部分公股銀行對於新青安案件承做態度也轉趨保守，有些銀行受理狀況已明顯不如政策上路當時積極，而新青安政策實施日期至2026年7月31日止，屆時視房屋市場情形及民眾之實際需求，再行檢討。

新青安貸款利率之基準利率自2022年3月23日起至2026年7月31日止，減少調升0.125%； 2024年3月27日起至2026年7月31日止，由內政部住宅基金補貼0.375%。