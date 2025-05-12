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永豐銀行「Orbit.AI」 新增美元指數與日圓匯率分析

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐銀行「Orbit.AI投資水晶球」運用GAI以獨家專利自動生成金融市場資訊，提供五大市場最新趨勢，即（12）日起再新增美元與日圓二大外匯市場動態。永豐銀／提供
永豐銀行「Orbit.AI投資水晶球」運用GAI以獨家專利自動生成金融市場資訊，提供五大市場最新趨勢，即（12）日起再新增美元與日圓二大外匯市場動態。永豐銀／提供

永豐銀行宣布，旗下以生成式人工智慧（GAI）技術開發的「Orbit.AI投資水晶球」自5月12日起，新增美元指數與美元兌日圓兩項外匯市場分析功能，進一步強化國際金融動態的觀測範圍。

永豐銀指出，Orbit.AI自2024年8月上線以來，透過自動化的新聞資料整合與分析系統，提供包括臺灣、美國、日本、中國大陸、印度在內的五大市場資訊。此次擴充美元相關分析，涵蓋美元指數與主要貨幣走勢、短中期趨勢與匯率波動，反映AI應用逐步深化至外匯市場觀測。

Orbit.AI結合永豐投顧的市場觀點與來自逾千家國內外新聞資料庫的內容，運用GAI技術自動判讀過去五日的重要事件與匯市變化，再經由文本重構與量化參數計算，提供用戶精簡的趨勢摘要與分析依據。永豐表示，系統將時間序列、新聞熱度與市場關聯度納入模型參數，有助於用戶更有效掌握金融市場脈動。

目前，Orbit.AI提供的服務可透過永豐銀行LINE官方帳號或DAWHO APP中的投資功能頁面訂閱。用戶可依偏好選擇特定市場，並接收即時推播資訊，獲得最新市場動態。

永豐銀表示，未來將持續優化GAI應用場景，並觀察用戶使用回饋，調整資訊推播的內容與頻率，以提升金融資訊服務的精準度與便利性。

AI

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