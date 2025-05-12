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全球人壽2026年搬遷新總部 地理佳有望挹注不動產收益

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

全球人壽企業總部即將於2026年正式完工啟用，而全球人壽12日公告董事會決議通過新總部搬遷預算案，預計明年下半年完成搬遷。而除了作為總部大樓自用，其餘面積將出租，因地理位置優越，預期租金收益佳，挹注全球人壽財務績效。

全球人壽自1994年正式在台灣營運以來，規模持續穩定擴張，總員工人數已近6,000人，服務約300萬名保戶，過去十年獲利持續成長，資產規模達1.4兆元，是國內資產第八大壽險公司。據了解，全球人壽已搬了二次總部大樓，2008年搬到建國北路，2015年則搬到松山火車站樓上，而全球人壽目前所在的松山總部合約將在今年12月到期，後續將續約至完成新總部搬遷。

因應未來業務發展需要，全球人壽於2020年開出97.8億元高價搶標國泰營區地上權案，取得70年地上權，地點位於松山機場南側，遠高於權利金底價61億元，溢價率約59.9%，每坪單價約328萬元。其基地面積約2,982坪，是台北市精華區少見大面積且街廓方整的土地。

全球人壽企業總部共分南北街廓，兩座10層和14層的辦公大樓頭尾相連，開發總面積約2.4萬坪。目前規劃除了作為總部大樓自用，其餘面積將出租，由於地點鄰近松山機場，且附近的敦北商圈為台北市金融重鎮，預期租金收益佳，將可符合主管機關所定即時利用並有收益認定標準，挹注全球人壽財務績效。

全球人壽董事長林文惠表示，企業新總部主視覺為「蝴蝶」，象徵公司在穩健經營孵育下的破蛹蛻變，且因應ESG永續金融發展，提升建築規格，致力取得綠建築標章認證，提升整體環境，同時也會融合數位科技啟發同仁創造力，融入節約能源，順應減碳趨勢，讓公司持續走在永續金融發展的道路上。

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