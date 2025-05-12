去年下半年全球金融科技投資偏低 KPMG：台灣相對樂觀穩健

分析2024下半年投資動向，KPMG安侯建業12日發布《金融科技脈動報告》（Pulse of Fintech H2’24），報告指出，受到經濟不確定性升高、地緣政治局勢緊張、多國選舉與缺乏投資退出機會等因素影響，2024年全球投資總額僅達956億美元，為2017年以來新低，交易量也由2023年的5,382筆減少至4,639筆，2024年全球金融科技投資額和交易量均降至自2017年以來的最低水平。

從區域來看，美洲仍是金融科技投資主力，交易總數達2,267筆、金額為638億美元，其中美國占比最高（1,836筆，507億美元）；歐洲、中東與非洲地區（EMEA）達1,465筆、203億美元；亞太地區（ASPAC）則為896筆、114億美元主因包括中國大陸市場需求疲弱、企業轉向節省成本與提高效率。

KPMG金融服務產業主持會計師李逢暉指出，全球經濟市場的挑戰愈加嚴峻，所造成的不確定性影響範圍相當廣泛，雖然去年許多重要選舉已結束，但仍然需要觀察全球貿易條件的變化以及美國關稅政策的變動是否會造成通膨、利率，從而影響金融科技市場的變化。

李逢暉表示，以台灣來說，金融科技產業的發展趨勢尚較樂觀，2024年7月金管會發布的五大金融科技策略，鼓勵金融業打團體戰策略以整合資源；而擴大金融科技創新量能的「金融科技聯盟」已在今年2月正式成立，5月2日金管會也推出了以「普惠金融」為主題的金融科技推廣系列活動，試圖透過鬆綁試辦和創新實驗，鼓勵金融業嘗試創新，並盡快落實相關法規，以此協助國內金融科技的發展。

KPMG數位長賴偉晏表示，儘管2024亞太金融科技投資額創十年新低，但AI創新應用如AI代理正在快速發展，企業應審慎布局AI治理並探索具體應用場景，以維持創新競爭力。