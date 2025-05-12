爭取印度商機 中信銀遷移分行至印度卡圖帕克姆 下一步進軍GIFT City

因應快速成長的台商需求並強化服務能量，中國信託銀行將印度斯里伯魯德（Sriperumbudur）分行，搬遷至卡圖帕克姆（Kattupakkam），並於本月6日舉辦搬遷晚宴。中信銀指出，搬遷後分行將鄰近清奈市，更貼近台商和印度企業辦公總部聚集區，中信銀將提供更即時、靈活的金融服務，支援臺資和印資製造業、電子業等客戶的資金需求，扮演企業在印度營運發展的後盾。

中國信託銀行亦積極布局印度GIFT City（Gujarat International Finance Tec-City）國際金融中心的發展機會。中信銀分析，GIFT City作為印度政府大力推動的離岸金融特區，具備稅務優惠、國際結算自由等優勢，預期將成為南亞地區重要的金融樞紐，中信銀已於今年1月取得金管會核准，啟動設立分行計畫，將以GIFT City作為拓展國際金融業務的重要基地，強化跨境金融商品、資金管理與投資銀行服務，支持客戶深耕南亞、東南亞市場。

中國信託銀行1996年即在印度設立分行，為首家前進印度的台資銀行。目前設有新德里與卡圖帕克姆兩個據點，新德里分行聚焦北印度業務，此次搬遷的卡圖帕克姆分行主要服務南印度地區，兩據點可透過互補方式，以資金調度、跨境金融產品及在地網絡，提供全方位且具競爭力的金融解決方案。

此次搬遷瞄準印度強勁的成長動能，印度GDP（Gross Domestic Product，國內生產總額）成長率近兩年超過7%，較其他東南亞國家表現亮眼，且印度總理莫迪推動「印度製造Make in India」政策，透過關稅及補貼政策，打造印度為全球製造、設計及研發中心；加上中美貿易戰影響，科技大廠及供應鏈移轉至印度，使印度成為全球成長最快速的經濟體之一，也是台商前進南亞的重要據點。

為慶祝分行新址落成，中國信託銀行特別舉辦慶祝晚宴，中國信託銀行總經理楊銘祥親自出席，駐印度台北經濟文化中心大使葛葆萱、駐清奈臺北經濟文化辦事處處長陳俊郎、台北世界貿易中心駐清奈辦事處主任施育龍及各地商會會長，見證中國信託銀行在印度發展新里程碑。