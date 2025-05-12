新光美國電力基建 ETF 009805 明掛牌上市

臺灣證券交易所指出，由新光投信募集發行的新光美國電力基建ETF（009805），預計5月13日正式掛牌上市，並開放信用交易。加計該ETF後，於集中市場掛牌的ETF將達183檔。

根據送件資料，新光美國電力基建ETF標的指數為「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」，由ICE Data Indices, LLC編製與維護，聚焦於美國掛牌的全球電力基礎建設相關產業。

其中，包括電力公用事業、能源基礎設施建設與諮詢服務、能源儲存與電池技術、重電設備與發電，以及智慧電網與輸電技術，並以獲利表現及股利殖利率等條件進行篩選，每檔成分股權重上限為10%，單一電力基礎建設類別內的成分總權重上限為40%，採修正自由流通市值加權法編製，成分證券共計50檔。

證交所表示，國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人詳閱公開說明書。