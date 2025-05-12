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影／台幣升值衝擊壽險業？蔡宏圖：對匯率的看法是長期的

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
台灣大學上午舉行「企業法制創新研究中心(CIEL)」開幕典禮暨國際論壇，成立全台首個專注於企業法制創新的校級研究中心。開幕典禮後進行首場圓桌論壇，以「川普新政與企業法制」為題，邀請來自新加坡、日本與澳洲的重量級學者，共同剖析美國政治變局對國際法制秩序的再構與亞洲企業監理趨勢的影響。記者黃義書／攝影
台灣大學上午舉行「企業法制創新研究中心(CIEL)」開幕典禮暨國際論壇，成立全台首個專注於企業法制創新的校級研究中心。開幕典禮後進行首場圓桌論壇，以「川普新政與企業法制」為題，邀請來自新加坡、日本與澳洲的重量級學者，共同剖析美國政治變局對國際法制秩序的再構與亞洲企業監理趨勢的影響。記者黃義書／攝影

國泰金控董事長蔡宏圖、台大校長陳文章與台大副校長、法制創新研究中心主任曾宛如，上午出席「企業法制創新研究中心（CIEL）」開幕典禮暨國際論壇，成立全台首個專注於企業法制創新的校級研究中心。

典禮揭牌儀式象徵產、官、學攜手推動制度創新的重要里程碑，將作為中立智庫，整合法學與產業界專業，探索在全球政經變局與金融科技變革下，台灣企業與監理法制的創新方向與國際連結潛力。開幕典禮後進行首場圓桌論壇，以「川普新政與企業法制」為題，邀請來自新加坡、日本與澳洲的重量級學者，共同剖析美國政治變局對國際法制秩序的再構與亞洲企業監理趨勢的影響。

國泰金控董事長蔡宏圖會前受訪時就2日及5日台幣匯率出現飆升震撼市場，表示台幣匯率長久以來是波動的，只是波動的幅度、時間的差別，壽險多數投資國外有避險的需求，而此次因關稅問題引起市場恐慌，5月初短短2、3天台幣升值2塊多，造成避險費用調高還有進出口廠商營運也產生疑慮，進一步帶動股票（台幣匯率）市場的波動。但過了幾天就恢復到30元（台幣匯率）左右，平穩了很多天。

蔡宏圖進一步表示，匯率對壽險業很重要，但壽險業是長期資金，所以對匯率的看法是長期的，台幣對美金的匯率，10多年來約在27.5至33塊之間，此次的波動幅度也沒有超過，就中、長期來看是沒有問題的。

國泰金控董事長蔡宏圖（左三）、台大校長陳文章（右三）與台大副校長、法制創新研究中心主任曾宛如（左二），上午出席台灣大學舉行「企業法制創新研究中心(CIEL)」開幕典禮暨國際論壇，成立全台首個專注於企業法制創新的校級研究中心。記者黃義書／攝影
國泰金控董事長蔡宏圖（左三）、台大校長陳文章（右三）與台大副校長、法制創新研究中心主任曾宛如（左二），上午出席台灣大學舉行「企業法制創新研究中心(CIEL)」開幕典禮暨國際論壇，成立全台首個專注於企業法制創新的校級研究中心。記者黃義書／攝影
國泰金控董事長蔡宏圖上午出席台灣大學舉行「企業法制創新研究中心(CIEL)」開幕典禮暨國際論壇。會前受訪時針對台幣匯率出現飆升震撼市場，蔡宏圖表示壽險多數投資國外有避險的需求，匯率對壽險業很重要，但壽險業是長期資金，所以對匯率的看法是長期的。記者黃義書／攝影
國泰金控董事長蔡宏圖上午出席台灣大學舉行「企業法制創新研究中心(CIEL)」開幕典禮暨國際論壇。會前受訪時針對台幣匯率出現飆升震撼市場，蔡宏圖表示壽險多數投資國外有避險的需求，匯率對壽險業很重要，但壽險業是長期資金，所以對匯率的看法是長期的。記者黃義書／攝影

台幣匯率 國泰金控

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