促台大成立「民間智庫」 國泰金蔡宏圖：為企業發展、學界研究提建言

台灣大學12日舉行「企業法制創新研究中心開幕儀式」與「地緣政治經濟時代的新企業法制論壇」，受邀出席的國泰金控（2882）董事長蔡宏圖致詞時表示，他與台大校長陳文章討論後，決定共同推動企業法制創新研究中心，打造「民間智庫」，從法律觀點出發，看一些企業遭遇到的問題，期待能成為產官學界交流平台，對未來企業發展、學界研究方向提供良好建言。

蔡宏圖是台大法律系畢業的「傑出校友」，他笑稱自己在台大就學時享受到自由自在的四年，後來到美國唸書，狀況和想像不一樣、「不能再混下去了」，於是開始認真唸書，最後順利完成學業並考取美國律師執照。

蔡宏圖說，自己在回國後即投入企業經營，有律師執照、但沒有執業過一天，深知法律對社會與企業的重要性，投入企業後深切感受到，所有企業經營都離不開法律規範，在幾十年經營企業的經驗下，體驗到很多法律規範跟不上企業發展的速度，因此持續透過不同管道和金管會、經濟部等主管機關反應，主管機關們也做了很好的回應，但他認為，應建立常設性的溝通平台，讓產官學界人士一起坐下來，定期檢視有可能碰到或已經碰到的問題，並針對問題提出解決方案與建言。

蔡宏圖說，陳文章校長發想下，他們一起做了一些討論，決定共同推動企業法制創新研究中心，希望透過這個中心的運作滿足當初的構想，成為一個很好的產官學界的平台，不只能對未來企業發展、學界研究方向提供很好的建言，也希望這個中心會是一個「民間智庫」，從法律觀點出發，來看一些業界遭遇到的問題。

蔡宏圖表示，現在IT發展迅速，幾年前就碰到資安問題，AI的進場、ChatGPT發展，金融科技與數位金融的快速成長，讓大家碰到完全不同風貌的問題，從傳統角度來看，這些問題複雜且麻煩，但若從新的角度切入，不論是IT或AI， 都是協助企業很好的工具，要防範可能發生的問題，例如可能引起財經金融科技的犯罪等。

蔡宏圖說，現在若有很久沒見的朋友，或美國總公司的主管忽然間來視訊電話交代事情，都要非常小心，因為可能是AI假扮，這是香港發生過的真實案例，「我們看到完全不同的風貌的犯罪行為，必須防範未然；期待將來不只是法律界、主管機關，或相關投資機構、IT與AI產業代表等一起參加這個平台，提供業界與合作機關更好的解決方案，這也是我們成立平台的重點」。

蔡宏圖1974年臺灣大學法律學系畢業。 隨後赴美深造，1978年獲得美國南美以美大學法律博士學位，隔年通過華盛頓特區律師考試，取得執業律師資格。